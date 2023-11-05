В ISW проаналізували статтю Залужного про війну в Україні

Стаття у виданні Economist головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного чітко окреслює його міркування щодо змін, які має здійснити Україна, щоб подолати нинішню "позиційну" стадію війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Залужний писав, що війна "поступово переходить до позиційної форми" і зазначав, що Україні необхідно отримати перевагу в повітрі, проривати мінні загородження по глибині, підвищити ефективність контрбатарейної боротьби, створювати та готувати необхідні резерви і нарощувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Позиційна війна стосується військових операцій, які не призводять до швидких або різких змін на лінії фронту, попри постійні зусилля обох сторін покращити свої позиції. Примітно, що Залужний у своїй статті не сказав, що війна зайшла в глухий кут, і не припустив, що Україна не може досягти успіху", - зауважують в ISW.

Аналітики підкреслюють, що Залужний зосереджувався на поясненні того, що нинішній позиційний характер війни є наслідком техніко-тактичного паритету на полі бою та широкого використання російськими та українськими військами мінних загороджень.

Залужний розглянув можливості, які надають Україні виклики з боку Росії, зокрема значні втрати російської авіації, використання Україною західного ракетно-артилерійського озброєння. Він також звернув увагу на неспроможність Росії скористатися перевагами своїх людських мобілізаційних ресурсів через політичні, організаційні та мотиваційні проблеми.

Залужний стверджував, що, щоб уникнути "окопної війни" у стилі Першої світової війни та перейти до маневрової війни, Україна повинна розробити нові підходи, включаючи технологічні та інші зміни, деякі з яких залежать від підтримки Заходу, а інші вимагають адаптації в українській армії, державі та суспільстві.

Залужний дійшов висновку, що позиційна війна вигідна Росії, оскільки вона дозволяє затягнути війну та отримати переваги у певних сферах.

Головнокомандувач ЗСУ також заявив, що Україна чи Росія можуть повернутися до швидкої маневрової війни, якщо дозволять обставини. Для України це вимагатиме додаткових військових ресурсів від Заходу.

Аналітики ISW підкреслили, що у статті Залужного йшлося про те, як вийти з позиційної війни, а не про те, що війна зайшла в глухий кут.

Реакція Зеленського на статтю Залужного

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна в Україні не є "патовою ситуацією", коментуючи ЗМІ статтю головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про позиційний характер війни в Україні.

Зеленський під час спільної прес-конференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 4 листопада заявив, що нинішня ситуація на передовій "не є патовою", навіть якщо "минув час" і "люди втомилися".

Зеленський підкреслив, що Україна надає пріоритет безпеці своїх військовослужбовців і потребує американських винищувачів F-16 і ППО, щоб отримати перевагу над армією РФ.

Зеленський нагадав, що багато спостерігачів поспішили назвати ситуацію на полі бою у 2022 році "патовою", але українські сили за допомогою кількох "хитрощів, тактик і військових дій" змогли звільнити Харківську область і західний берег Херсонської області.

Зеленський додав, що президент Росії Володимир Путін не зупиниться на нині окупованих Росією рубежах і зазначив, що Україна "не має права навіть думати про те, щоб здатися".

У Білому домі відреагували на статтю Залужного щодо війни в Україні

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, стаття Залужного є одним із важливих аргументів на підтвердження нагальної необхідності подальшої підтримки України.

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоби ми продовжували підтримувати Україну", – заявив він на прес-брифінгу.

Кірбі наголосив, що під час війни потреби сторін змінюються. Це стосується і озброєння, яке партнери надають Україні. Він вважає, що Штати вже "еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну".

Водночас Кірбі наголосив, що задовольняти нагальні потреби України було би надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування, у тому числі з грошами для допомоги Україні.