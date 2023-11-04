"Я здивований". Зеленський відповів, чи є тиск щодо перемовин із РФ і поступок їй

Телеканал NBC News із посиланням на джерела повідомив, що США та Європейський Союз почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих перемовин із Росією. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що тиску на нього немає.

Переговори з РФ: публікація NBC News

За даними ЗМІ, розмови посадовців США, Європи та України включали дуже широке обговорення того, від чого Києву, можливо, доведеться відмовитися задля угоди з країною-агресоркою.

Частина таких розмов відбувалася на зустрічі в форматі "Рамштайн" у жовтні.

Співрозмовники NBC News зазначили, що ці дискусії є відображенням динаміки на фронті в Україні, а також політичної ситуації у Європі та США.

Обговорення розпочалося на тлі занепокоєння західних чиновників щодо того, що війна зайшла в глухий кут, і щодо здатності продовжувати надавати допомогу Україні. Як вказують джерела, представники адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що в України закінчуються сили, тоді як Росія має, здається, нескінченні запаси.

Крім того, уряд США стурбований тим, наскільки менше уваги громадськості привертає війна в Україні після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу. Чиновники побоюються, що це може ускладнити отримання додаткової допомоги для Києва.

Чи будуть перемовини? Відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто з лідерів Євросоюзу чи США не тисне на нього щодо переговорів із Росією, передає "Укрінформ".

"Я не знаю, хто це публікує. Я не знаю, для чого це робиться. У мене дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці, в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим", – сказав він під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Таким чином він відповів на питання журналіста про ймовірний тиск із боку європейських та американських лідерів.

За словами Зеленського, його ставлення до цього питання збігається зі ставленням українського суспільства.

"Ніхто не тисне на мене сьогодні. Спочатку все це було. З початку війни, і до війни все це було. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів тощо, серед наших партнерів, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали. Не буде такого", – додав очільник держави.

Як завершувати війну? Попередні заяви влади

На початку повномасштабної російської агресії Україна та РФ проводили перемовини щодо врегулювання війни, але потім процес зупинився.

У травні 2022 року Володимир Зеленський заявляв, що не вірить у відновлення територіальної цілісності виключно військовим шляхом. Однак потім офіційна риторика української влади дещо змінилася: зокрема, представниця президента в Криму Таміла Ташева влітку заявила, що в питанні повернення території Україна насамперед розраховує на Збройні сили.

В день річниці повномасштабної війни президент сказав, що допускає перемовини про її закінчення лише після виконання всіх пунктів його формули миру. А влітку поточного року він зазначив, що переговори можливі лише після виведення російських військ із України.

Ставлення українців до перемовин із Росією

За даними американського Інституту Ґеллапа (Gallup), більшість українців підтримують ведення війни до перемоги.

На початку жовтня 2023 року організація опублікувала результати опитування, проведеного в липні та серпні. Згідно з результатами, 60% респондентів заявили, що Україна має воювати до перемоги. Тоді як переговори щодо якнайшвидшого завершення війни підтримує майже вдвічі менша кількість опитаних – 31%.

Найбільша підтримка продовження боротьби спостерігається на заході та півночі України, включно з Києвом – понад 70%. У центральних регіонах цей показник становить 64%. Однак на півдні та сході підтримка продовження війни нижча – 45% та 52% відповідно.

При цьому 91% усіх опитаних вважають, що перемога означає повернення всіх територій, окупованих із 2014 року, включно з Кримом.