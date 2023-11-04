"Я удивлен". Зеленский ответил, есть ли давление касательно переговоров с РФ и уступок ей

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что США и Европейский Союз начали непублично обсуждать с Украиной вопросы возможных переговоров с Россией. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давления на него нет.

Переговоры с РФ: публикация NBC News

По данным СМИ, разговоры чиновников США, Европы и Украины включали очень широкое обсуждение того, от чего Киеву, возможно, придется отказаться в соглашении со страной-агрессором.

Часть таких разговоров проходила на встрече в формате "Рамштайн" в октябре.

Собеседники NBC News отметили, что эти дискуссии отражают динамику на фронте в Украине, а также политическую ситуацию в Европе и США.

Обсуждения начались на фоне беспокойства западных чиновников о том, что война зашла в тупик, и о способности продолжать оказывать помощь Украине. Как указывают источники, представители администрации президента США Джо Байдена озабочены тем, что у Украины заканчиваются силы, тогда как у России, кажется, бесконечные запасы.

Кроме того, правительство США обеспокоено тем, насколько меньше внимания общественности привлекает война в Украине после начала войны Израиля и ХАМАСа. Чиновники опасаются, что это может осложнить получение дополнительной помощи Киеву.

Будут ли переговоры? Ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров Евросоюза или США не давит на него по поводу переговоров с Россией, передает "Укринформ".

"Я не знаю, кто это публикует. Я не знаю, для чего это делается. У меня очень неприятное ощущение, что даже мы, украинцы, в медиа тоже поддерживаем эту тематику. Я удивлен этим", – сказал он во время пресс-конференции с президентшей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможном давлении со стороны европейских и американских лидеров.

По словам Зеленского, его отношение к этому вопросу совпадает с отношением украинского общества.

"Никто не давит на меня сегодня. Сначала все это было. С начала войны, и до войны все это было. На сегодняшний день никто не давит из лидеров ЕС, Соединенных Штатов и т.д., среди наших партнеров, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали. Не будет такого", – добавил глава государства.

Как завершать войну? Предыдущие заявления властей

В начале полномасштабной российской агрессии Украина и РФ проводили переговоры по урегулированию войны, но затем процесс остановился.

В мае 2022 года Владимир Зеленский заявлял, что не верит в восстановление территориальной целостности только военным методом. Однако потом официальная риторика украинских властей несколько изменилась: в частности, представительница президента в Крыму Тамила Ташева летом заявила, что в вопросе возвращения территории Украины прежде всего рассчитывает на Вооруженные силы.

В день годовщины полномасштабной войны президент сказал, что допускает переговоры о ее окончании только после выполнения всех пунктов его формулы мира. А летом текущего года он отметил, что переговоры возможны только после вывода российских войск из Украины.

Отношение украинцев к переговорам с Россией

По данным американского Института Геллапа (Gallup), большинство украинцев поддерживают ведение войны до победы.

В начале октября 2023 года организация опубликовала результаты опроса, проведенного в июле и августе. Согласно результатам, 60% респондентов заявили, что Украина должна воевать до победы. В то время как переговоры касательно скорейшего завершения войны поддерживает почти вдвое меньшее количество опрошенных – 31%.

Наибольшая поддержка продолжения борьбы наблюдается на западе и севере Украины, включая Киев – более 70%. В центральных регионах этот показатель составляет 64%. Однако на юге и востоке поддержка продолжения войны ниже – 45% и 52% соответственно.

При этом 91% всех опрошенных считают, что победа означает возвращение всех территорий, оккупированных с 2014 года, включая Крым.