Взвешивает "за" и "против". Зеленский допускает проведение выборов весной, – Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов следующей весной. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Sky News.

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против", – высказался дипломат.

При этом он отметил, что проведение выборов во время войны приведет к "беспрецедентным" вызовам.

Выборы президента: возможно ли голосование во время войны?

В последнее время в инфопространстве обсуждается тема возможного проведения выборов президента Украины, которые по графику должны состояться весной 2024 года.

При этом сперва, осенью 2023-го, должны были состояться выборы в Верховную Раду.

Как отмечал спикер парламента Руслан Стефанчук в июле, Конституция Украины не запрещает проводить выборы во время войны. Однако такой запрет предусмотрен законом "О правовом режиме военного положения".

В то же время он говорил, что необходимо выбрать баланс: парламент должен продолжать свою работу и принимать важные решения, а с другой стороны не должно быть "застывшести демократии".

Однако в октябре Стефанчук сказал, что выборы в Украине пока невозможны. В частности, это связано с невозможностью обеспечить явку военных или провести выборы на передовой, а также провести голосование среди людей, которые выехали за границу или находящихся на временно оккупированных территориях.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что поддержал бы решение провести президентские выборы в 2024 году, но он понимает, что это маловероятно.

Кроме того, он говорил, что к выборам призывают США и Европейский Союз, но для проведения голосования нужны деньги. Потому президент считает, что эти партнеры должны профинансировать избирательный процесс, а также направить своих наблюдателей в окопы на фронт.

А несколько недель назад глава государства сказал, что если Верховная Рада и Кабмин найдут ответы на вызовы, связанные с выборами, то их проведение станет возможным во время действия режима военного положения. Речь идет, в частности, о доступе граждан к голосованию – как находящихся на фронте, так и беженцев за границей. Также выборы необходимо организовать с усиленными мерами безопасности.