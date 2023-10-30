АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Как украинцы относятся к выборам во время войны, - опрос

вибори
В Украине 81% опрошенных выступили против выборов во время войны. Фото: tvoemisto.tv

81% украинцев считают, что выборы нужно проводить после войны. В то же время 16% убеждены, что боевые действия не препятствуют волеизъявлению.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, по состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. 16% украинцев придерживаются мнения, что выборы уже должны проводиться несмотря на войну.

Фото 2 — Как украинцы относятся к выборам во время войны, - опрос

Отмечается, что во всех регионах Украины большинство населения выступает против проведения выборов во время войны

Фото 3 — Как украинцы относятся к выборам во время войны, - опрос

Людям также предложили ответить на вопросы, касающиеся отношения к онлайн-голосованию. Впервые этот вопрос гражданам задавали в ноябре 2021 года. С тех пор мнения украинцев существенно не изменились.

Большинство украинцев и раньше, и сейчас (65% по состоянию на октябрь 2023) негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за риски фальсификаций. Поддерживают идею – 29%.

Фото 4 — Как украинцы относятся к выборам во время войны, - опрос

"Выборы – это и способ "очищения" власти от тех, кто не оправдал ожиданий, и безусловно подтверждение легитимности. Мы сейчас наблюдается нарастание внутренней критики в центральные органы власти, и особенно население заинтересовано в обновлении парламента и Правительства (в то же время при сохранении высокого уровня доверия) президенту) Однако если раньше в истории Украины нарастание критики шло рядом с нарастанием требований немедленных выборов, то сейчас украинцы настаивают, что приоритет – это Победа, выборы – не ко времени и должны быть проведены уже после завершения войны. означает, что власть теряет легитимность, а электоральное "очищение" власти украинцы готовы отложить на период после Победы, - комментируют результаты опроса социологи.

Они добавляют, что выборы, где миллионы граждан не участвуют, а голосование проходит сомнительным с точки зрения доверия общественности способом (онлайн), могут быть признаны нелегитимными, а вместе с этим это будет ударом по легитимности центральной власти Украины.

Заметим, как свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI), 62% украинцев считают, что проводить в Украине выборы следует только после войны, сколько бы этого не пришлось ждать.

Напомним, что согласно результатам опроса социологической службы Центра Разумкова от 21-27 сентября, негативно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине в 2024 году (если до этого не завершится война с Россией) 63,8% украинцев.

Автор:
Светлана Манько