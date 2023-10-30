Как украинцы относятся к выборам во время войны, - опрос

81% украинцев считают, что выборы нужно проводить после войны. В то же время 16% убеждены, что боевые действия не препятствуют волеизъявлению.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, по состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. 16% украинцев придерживаются мнения, что выборы уже должны проводиться несмотря на войну.

Отмечается, что во всех регионах Украины большинство населения выступает против проведения выборов во время войны

Людям также предложили ответить на вопросы, касающиеся отношения к онлайн-голосованию. Впервые этот вопрос гражданам задавали в ноябре 2021 года. С тех пор мнения украинцев существенно не изменились.

Большинство украинцев и раньше, и сейчас (65% по состоянию на октябрь 2023) негативно относятся к идее дистанционного голосования через интернет и переживают за риски фальсификаций. Поддерживают идею – 29%.

"Выборы – это и способ "очищения" власти от тех, кто не оправдал ожиданий, и безусловно подтверждение легитимности. Мы сейчас наблюдается нарастание внутренней критики в центральные органы власти, и особенно население заинтересовано в обновлении парламента и Правительства (в то же время при сохранении высокого уровня доверия) президенту) Однако если раньше в истории Украины нарастание критики шло рядом с нарастанием требований немедленных выборов, то сейчас украинцы настаивают, что приоритет – это Победа, выборы – не ко времени и должны быть проведены уже после завершения войны. означает, что власть теряет легитимность, а электоральное "очищение" власти украинцы готовы отложить на период после Победы, - комментируют результаты опроса социологи.

Они добавляют, что выборы, где миллионы граждан не участвуют, а голосование проходит сомнительным с точки зрения доверия общественности способом (онлайн), могут быть признаны нелегитимными, а вместе с этим это будет ударом по легитимности центральной власти Украины.

Заметим, как свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI), 62% украинцев считают, что проводить в Украине выборы следует только после войны, сколько бы этого не пришлось ждать.

Напомним, что согласно результатам опроса социологической службы Центра Разумкова от 21-27 сентября, негативно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине в 2024 году (если до этого не завершится война с Россией) 63,8% украинцев.