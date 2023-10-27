62% українців за проведення виборів тільки після війни, скільки б не довелося чекати - опитування

62% українців вважають, що проводити в України вибори слід тільки після війни, скільки б цього не довелося чекати. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI).

У разі продовження війни все рівно вважають необхіднім провести вибори в березні 2024 року 22% опитаних, восени 2024 року - 6%, в березні 2025 року - 3%. Решта 6% дати відповідь не змогли.

Натомість на запитання про те, "які з виборів слід провести навіть незважаючи на воєнний стан", лише 19% респондентів відповіли "жодних". Натомість 39% обрали парламентські, 20% - президентські, 15% - місцеві, а ще 8% не змогли дати відповідь. Варіанту з більше ніж одними виборами в цьому випадку не було.

Слід зазначити, що проведення виборів під час дії воєнного стану наразі є законодавчо неможливим, оскільки Виборчий кодекс передбачає, що виборчий процес як загальнодержавних, так місцевих виборів на цей час припиняється.

Суттєвої різниці у відповідях на запитання в залежності від макрорегіону немає, втім, за можливості провести вибори лише одного виду виборів президентських хочуть мешканці сходу України (23%), а найменше - мешканці центру (18%).

Схожа картина і в іншому питанні: найбільша частка тих, хто вважає необхідними вибори до кінця війни, зафіксована на сході (зокрема, березень 2024 року там назвали 26%), а найменша - в центрі (там березень 2024 року назвали 19%).

В свою чергу, 41% опитаних заявили, що для них дуже важливо, щоб участь у виборах взяли українці, котрі сьогодні перебувають за кордоном. Ще для 29% це скоріше важливо, ніж навпаки, для 11% скоріше неважливо, а для 17% не важливо зовсім.

58% однозначно згодні з тим, що внутрішньо переміщені особи мають громадянський обов’язок проголосувати на виборах до Верховної Ради незалежно від їхніх планів повернутися на свої попередні місця проживання у майбутньому. Ще 29% з цим скоріше погоджуються, 5% - скоріше не погоджуються, 4% - однозначно не погоджуються. Під ВПО тут маються на увазі люди, що виїхали зі своєї області.

Загалом участь ВПО у виборах дуже важлива для половини респондентів, скоріше важлива для 37%, скоріше не важлива для 6%, а зовсім не важлива - для інших 6%. При цьому про велику важливість цього фактору заявили 63% мешканців сходу України та лише 45% мешканців центру.

Опитування проводилося з 9 по 12 вересня серед 2 тисяч респондентів по всій Україні, крім окупованих територій Криму й Донбасу. Метод дослідження - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

Нагадаємо при цьому, що згідно результатів опитування соціологічної служби Центру Разумкова від 21-27 вересня, негативно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні у 2024 році (якщо до цього не завершиться війна з Росією) 63,8% українців.

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