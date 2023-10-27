62% украинцев за проведение выборов только после войны, сколько бы ни пришлось ждать - опрос

62% украинцев считают, что проводить в Украине выборы следует только после войны, сколько бы этого не пришлось ждать. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI).

В случае продолжения войны все равно считают необходимым провести выборы в марте 2024 года 22% опрошенных, осенью 2024 года – 6%, в марте 2025 года – 3%. Остальные 6% ответить не смогли.

В то же время на вопрос о том, "какие из выборов следует провести даже несмотря на военное положение", лишь 19% респондентов ответили "никаких". 39% выбрали парламентские, 20% - президентские, 15% - местные, а еще 8% затруднились дать ответ. Варианта же с более чем одними выборами в этом случае не было.

Следует отметить, что проведение выборов во время действия военного положения в настоящее время законодательно невозможно, поскольку Избирательный кодекс предусматривает, что избирательный процесс как общегосударственных, так и местных выборов на это время прекращается.

Существенной разницы в ответах на вопрос в зависимости от макрорегиона нет, впрочем, при возможности провести выборы только одного вида президентских больше всего хотят жители востока Украины (23%), а меньше всего - жители центра (18%).

Похожая картина и по другому вопросу: наибольшая доля тех, кто считает необходимыми выборы до конца войны, зафиксирована на востоке (в частности, март 2024 года там указали 26%), а наименьшая - в центре (там март 2024 года назвали 19%).

В свою очередь, 41% опрошенных заявили, что для них очень важно, чтобы участие в выборах приняли украинцы, находящиеся сегодня за рубежом. Еще для 29% это скорее важно, чем наоборот, для 11% скорее неважно, а для 17% неважно совершенно.

58% однозначно согласны с тем, что внутренне перемещенные лица обязаны проголосовать на выборах в Верховную Раду независимо от их планов вернуться на свои предыдущие места жительства в будущем. Еще 29% с этим скорее согласны, 5% - скорее не согласны, 4% - однозначно не согласны. Под ВПЛ здесь подразумеваются люди, выехавшие из своей области.

В целом участие ВПЛ в выборах очень важно для половины респондентов, скорее важно для 37%, скорее не важно для 6%, а совсем не важно - для других 6%. При этом о большой важности этого фактора заявили 63% жителей востока Украины и только 45% жителей центра.

Опрос проводился с 9 по 12 сентября среди 2 тысяч респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод исследования – телефонные интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, что согласно результатам опроса социологической службы Центра Разумкова от 21-27 сентября, негативно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине в 2024 году (если до этого не завершится война с Россией) 63,8% украинцев.

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