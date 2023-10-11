"Я не могу cбежать". Зеленский назвал условие, при котором не уйдет на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский не будет баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут после окончания войны. Об этом он заявил в интервью Digi24.

На вопрос, баллотировался ли бы он на выборах, Зеленский ответил:

"Если бы война продолжалась – так, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны".

Глава государства сказал, что не может назвать точную дату завершения войны. Однако он считает, что сейчас идет последняя и самая тяжелая часть.

"Это последняя часть войны. Первый период – оккупация, затем – остановка наступления и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части", – высказался президент.

По его словам, вызовов касательно контрнаступления украинских военных много, но инициатива за Украиной.

"Идем дальше, вперед. Мы теряем много людей, но мы идем вперед", – добавил Зеленский.

Выборы президента: возможно ли голосование во время войны?

В последнее время в украинском инфопространстве обсуждается тема возможного проведения выборов президента Украины, которые по графику должны состояться весной 2024 года.

При этом сперва, осенью 2023-го, должны были состояться выборы в Верховную Раду.

Как отмечал спикер парламента Руслан Стефанчук в июле, Конституция Украины не запрещает проводить выборы во время войны. Однако такой запрет предусмотрен законом "О правовом режиме военного положения".

При этом он говорил, что необходимо выбрать баланс: парламент должен продолжать свою работу и принимать важные решения, а с другой стороны не должно быть "застывшести демократии".

Однако на днях Стефанчук сказал, что выборы в Украине пока невозможны. В частности, это связано с невозможностью обеспечить явку военных или провести выборы на передовой, а также провести голосование среди людей, которые выехали за границу или находящихся на временно оккупированных территориях.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что поддержал бы решение провести президентские выборы в 2024 году, но он понимает, что это маловероятно.

В то же время он говорил, что к выборам призывают США и Европейский Союз, но для проведения голосования нужны деньги. Потому президент считает, что эти партнеры должны профинансировать избирательный процесс, а также направить своих наблюдателей в окопы на фронт.

Недавно глава государства сказал, что если Верховная Рада и Кабмин найдут ответы на вызовы, связанные с выборами, то их проведение станет возможным во время действия режима военного положения. Речь идет, в частности, о доступе граждан к голосованию – как находящихся на фронте, так и беженцев за границей. Также выборы необходимо организовать с усиленными мерами безопасности.