В "Слуге народа" назвали условия для проведения выборов в Верховную Раду

Пока на территории Украины продолжается война, в стране не будут проводить выборы, в частности, и в парламент.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елены Шуляк в интервью проекту на YouTube "У ЛІЖКУ".

"Какие могут быть выборы, когда идут боевые действия. Какие могут быть выборы без тех людей, например, которые воюют, а мы здесь проводим выборы. Какие могут быть выборы, когда критерии безопасности не решены на части территорий Харьковской, Донецкой, Херсонской областей, где постоянно что-то происходит", - сказала Шуляк.

Она отметила, что есть и другие факторы, которые не позволят проводить выборы во время войны. В частности, часть граждан вынуждена была уехать из страны, убегая от войны. У консульств физически нет возможности открыть избирательные участки для большого количества голосующих.

К тому же избирательная инфраструктура разрушена и ее нужно будет восстанавливать, отмечает Шуляк.

"Будут ли выборы? Будут. Когда? После победы. Будут ли изменения в законодательство? Будут. Мы даже обсуждаем, что это можно будет называть закон о первых послевоенных выборах", — добавила нардеп.

Напомним, что на фоне предстоящих местных выборов в РФ, оккупанты планируют провести в сентябре псевдовыборы также на временно оккупированных территориях Украины.

По данным российских СМИ, Центризбирком РФ надеется провести там "региональные и местные выборы" 10 сентября.

На временно оккупированных территориях российские власти создали так называемые "школы молодого избирателя", которые с помощью пропаганды преследуют цель научить молодежь фальсифицировать выборы.