В Украине возобновят обязательную финансовую отчетность политических партий

Верховная Рада Украины 23 августа приняла в целом законопроект №9419-1 о возобновлении обязательной финансовой отчетности политических партий.

Об этом в Facebook сообщил первый вицеспикер Александр Корниенко.

Законопроект предусматривает:

возобновление представления отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера для парламентских партий;

установление срока проверки отчетов НАПК;

регламентирование права партий по своему усмотрению отказаться от денежного взноса до дня подачи отчета;

особый механизм за период неподачи в Covid-19 и действия военного положения.

Общий годовой размер взносов в поддержку политической партии для одного гражданина (или юрлица) ограничили 20% его совокупного дохода за последние пять календарных лет и не более шестисот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января года, в котором осуществлялись взносы.

За политическими партиями, на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе получили не менее 2% голосов избирателей, закрепили право на получение государственного финансирования.

Законопроект также изменяет порядок расчета ежегодного объема государственного финансирования уставной деятельности политических партий: объем указанного финансирования будет зависеть не от минимальной заработной платы, а от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что позволит оптимизировать сумму средств, выделяемую из государственного бюджета.