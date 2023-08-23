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В Украине возобновят обязательную финансовую отчетность политических партий
Верховная Рада Украины 23 августа приняла в целом законопроект №9419-1 о возобновлении обязательной финансовой отчетности политических партий.
Об этом в Facebook сообщил первый вицеспикер Александр Корниенко.
Законопроект предусматривает:
- возобновление представления отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера для парламентских партий;
- установление срока проверки отчетов НАПК;
- регламентирование права партий по своему усмотрению отказаться от денежного взноса до дня подачи отчета;
- особый механизм за период неподачи в Covid-19 и действия военного положения.
Общий годовой размер взносов в поддержку политической партии для одного гражданина (или юрлица) ограничили 20% его совокупного дохода за последние пять календарных лет и не более шестисот размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января года, в котором осуществлялись взносы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За политическими партиями, на последних очередных или внеочередных выборах народных депутатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе получили не менее 2% голосов избирателей, закрепили право на получение государственного финансирования.
Законопроект также изменяет порядок расчета ежегодного объема государственного финансирования уставной деятельности политических партий: объем указанного финансирования будет зависеть не от минимальной заработной платы, а от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что позволит оптимизировать сумму средств, выделяемую из государственного бюджета.