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В Україні відновлять обов'язкове фінансове звітування політичних партій
Верховна Рада України 23 серпня ухвалила в цілому законопроект №9419-1 щодо відновлення обов’язкового фінансового звітування політичних партій.
Про це в Facebook повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.
Законопроєкт передбачає:
- відновлення подання звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру для парламентських партій;
- встановлення терміну перевірки звітів НАЗК;
- регламентування права партій на власний розсуд відмовитися від грошового внеску до дня подачі звіту;
- особливий механізм за період неподання впродовж Covid-19 та дії воєнного стану.
Загальний річний розмір внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина (або юрособи) обмежили 20% його сукупного доходу за останні п’ять календарних років та не більше шестисот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За політичними партіями, які на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримали не менше 2% голосів виборців, закріпили право на отримання державного фінансування.
Законопроєкт також змінює порядок розрахунку щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій: обсяг зазначеного фінансування залежатиме не від мінімальної заробітної плати, а від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дасть змогу оптимізувати суму коштів, яка буде виділятися з державного бюджету.