В Україні відновлять обов'язкове фінансове звітування політичних партій

Верховна Рада України 23 серпня ухвалила в цілому законопроект №9419-1 щодо відновлення обов’язкового фінансового звітування політичних партій.

Про це в Facebook повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Законопроєкт передбачає:

відновлення подання звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру для парламентських партій;

встановлення терміну перевірки звітів НАЗК;

регламентування права партій на власний розсуд відмовитися від грошового внеску до дня подачі звіту;

особливий механізм за період неподання впродовж Covid-19 та дії воєнного стану.

Загальний річний розмір внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина (або юрособи) обмежили 20% його сукупного доходу за останні п’ять календарних років та не більше шестисот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

За політичними партіями, які на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримали не менше 2% голосів виборців, закріпили право на отримання державного фінансування.

Законопроєкт також змінює порядок розрахунку щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій: обсяг зазначеного фінансування залежатиме не від мінімальної заробітної плати, а від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дасть змогу оптимізувати суму коштів, яка буде виділятися з державного бюджету.