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Політика
Дата публікації

В Україні відновлять обов'язкове фінансове звітування політичних партій

фінансове звітування політичних партій, верховна рада
Пленарне засідання Верховної Ради України, 28 грудня 2022 року. Фото: пресслужба ВРУ

Верховна Рада України 23 серпня ухвалила в цілому законопроект №9419-1 щодо відновлення обов’язкового фінансового звітування політичних партій.

Про це в Facebook повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Законопроєкт передбачає:

  • відновлення подання звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру для парламентських партій;
  • встановлення терміну перевірки звітів НАЗК;
  • регламентування права партій на власний розсуд відмовитися від грошового внеску до дня подачі звіту;
  • особливий механізм за період неподання впродовж Covid-19 та дії воєнного стану.

Загальний річний розмір внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина (або юрособи) обмежили 20% його сукупного доходу за останні п’ять календарних років та не більше шестисот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому здійснювалися внески.

За політичними партіями, які на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримали не менше 2% голосів виборців, закріпили право на отримання державного фінансування.

Законопроєкт також змінює порядок розрахунку щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій: обсяг зазначеного фінансування залежатиме не від мінімальної заробітної плати, а від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дасть змогу оптимізувати суму коштів, яка буде виділятися з державного бюджету.

Автор:
Віта Молодан