ЦВК визначила, хто замінить у Раді нардепа Арістова

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову депутатом Верховної Ради, обраним за виборчим списком партії "Слуга народу". Про це йдеться в повідомленні комісії.

Зазначається, що до неї надійшла постанова парламенту від 27 липня, якою було достроково припинено повноваження депутата від СН Юрія Арістова у зв’язку з його особистою заявою про складення повноважень.

ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Локтіонову, яка була наступним за черговістю кандидатою, включеним до списку СН, а саме під №146, обраним нардепом.

Нагадаємо, що Арістов потрапив у скандал через відсутність за кордоном понад півтора місяці, зокрема на елітному курорті на Мальдівах, замість триденної службової поїздки для зустрічей з представниками влади Литви.

Після позбавлення його депутатських повноважень Державне бюро розслідувань та Служби безпеки України повідомили йому про підозру в підробленні документів. Зокрема, відомо, що той, знаходячись за кордоном, дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва без проведення медогляду. Наступного дня суд відпустив його під особисте зобов'язання.

Зазначимо також, що до цього мандату в Раді за власною заявою позбулася Тетяна Плачкова, обрана від партії "Опозиційна платформа - За життя", однак замість неї нового депутата в парламенті не буде, оскільки ЦВК попри вимогу Виборчого кодексу відмовляється визнавати повноваження наступних за черговістю кандидатів у списку цієї партії, мотивуючи це наявністю рішення Верховного суду про заборону її діяльності.