ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина

Центральна виборча комісія не визнала обраними нардепами кандидатів від забороненої ОПЗЖ, які після припинення мандатів Наталії Королевської та Олега Волошина мали б замістити їх. Про це повідомила пресслужба ЦВК у Facebook.

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Комісія визнала, що заборона діяльності ОПЗЖ рішенням суду — це обставина, яка унеможливлює визнання нардепами наступних за черговістю кандидатів.

Також ЦВК розглянула постанови ВР щодо припинення повноважень нардепа від ОПЗЖ Юрія Солода та колишнього представника "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Вони були обрані в округах, а не за списками партій, тому Комісія мала б призначити проміжне голосування на їхніх округах. Але через заборону на проведення виборів під час воєнного стану рішення відкладено.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада України підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна, який визнаний винним у спробі надання хабаря поліцейському. Наступного дня Рада прийняла аналогічні рішення щодо нардепів Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, які були обрані від забороненої ОПЗЖ.