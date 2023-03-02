ЦИК не признала нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина

Центральная избирательная комиссия не признала избранными нардепами кандидатов от запрещенной ОПЗЖ, которые после прекращения мандатов Натальи Королевской и Олега Волошина должны были их заместить. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

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Комиссия признала, что запрет деятельности ОПЗЖ решением суда — это обстоятельство, которое делает невозможным признание нардепами следующих за очередностью кандидатов.

Также ЦИК рассмотрела постановления ВР по прекращению полномочий нардепа от ОПЗЖ Юрия Солода и бывшего представителя "Слуги народа" Александра Трухина.

Они были избраны в округах, а не по спискам партий, поэтому Комиссия должна назначить промежуточное голосование на их округах. Но из-за запрета на проведение выборов во время военного положения решение отложено.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада Украины поддержала прекращение полномочий нардепа Александра Трухина, признанного виновным в попытке предоставления взятки полицейскому. На следующий день Рада приняла аналогичные решения касательно нардепов Натальи Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, избранных от запрещенной ОПЗЖ.