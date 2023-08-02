ЦИК определил, кто заменит в Раде нардепа Аристова

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову депутатом Верховной Рады, избранным по избирательному списку партии "Слуга народа". Об этом говорится в сообщении комиссии.

Отмечается, что ей поступило постановление парламента от 27 июля, которым были досрочно прекращены полномочия депутата от СН Юрия Аристова в связи с его личным заявлением о сложении полномочий.

ЦИК рассмотрел указанное постановление и признал Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в список СН, а именно под №146, избранным нардепом.

Напомним, что Аристов попал в скандал из-за отсутствия за границей более полутора месяцев, в том числе на элитном курорте на Мальдивах, вместо трехдневной служебной поездки для встреч с представителями властей Литвы.

После лишения его депутатских полномочий Государственное бюро расследований и Службы безопасности Украины сообщило ему о подозрении в подделке документов. В частности, известно, что тот, находясь за границей, дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева без проведения медосмотра. На следующий день суд отпустил его под личное обязательство.

Отметим также, что до этого мандата в Раде по собственному заявлению лишилась Татьяна Плачкова, избранная от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", однако вместо нее нового депутата в парламенте не будет, поскольку ЦИК, несмотря на требование Избирательного кодекса, отказывается признавать полномочия следующих по очередности кандидатов в списке этой партии, мотивируя это наличием решения Верховного суда о запрете ее деятельности.