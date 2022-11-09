ЦИК признал невозможным замещение нардепов, избранных по списку ОПЗЖ

Центральная избирательная комиссия считает невозможным замещение депутатов Верховной Рады, избранных по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" новыми депутатами из списка в случае прекращения полномочий первых, которое предусмотрено законом о выборах Рады.

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Об этом свидетельствует сообщение ЦИК о решении, принятом ею по вопросу замещения Вадима Рабиновича, полномочия которого были прекращены в связи с прекращением его украинского гражданства.

Центризбирком указывает, что, решая вопрос о возможности замещения, то есть признания избранным депутатом следующего по очередности кандидата от указанной партии, принял во внимание решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, оставленного без изменений постановлением Верховного суда от 15 сентября, которым деятельность ОПЗЖ была запрещена.

"Следовательно, ЦИК признал запрет деятельности ОПЗЖ решением суда, вступившим в законную силу, обстоятельством, исключающим возможность принятия ЦИК решения о признании избранным народным депутатом на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе следующего по очередности кандидата в народные депутаты указанной политической партии", - говорится в сообщении.

Что же касается замещения другого нардепа, украинское гражданство и, соответственно, депутатские полномочия которого были прекращены, - Игоря Васильковского, избранного от округа №139 (Одесская область) и партии "Слуга народа", ЦИК признал невозможность проведения новых выборов для его замены до прекращения или отмены военного положения.

Рабинович и Васильковский были лишены полномочий депутатов Рады постановлениями от 3 ноября. Президент Владимир Зеленский лишил их гражданства еще 18 июля. Рабинович был избран в Раду как №2 в списке ОПЗЖ.

Напомним, что с 14 апреля фракция ОПЗЖ приостановила работу из-за решения Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении деятельности ряда партий, которое в дальнейшем вылилось в судебный запрет партии по иску Министерства юстиции.

При этом 21 апреля в Раде было объявлено о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли только бывшие члены фракции ОПЗЖ, хотя и далеко не все. Часть членов бывшей фракции в мае вошли в новосозданную группу "Восстановление Украины", как и отдельные исключенные из фракции "Слуга народа" нардепы.

Отметим при этом, что в парламент на данный момент внесен законопроект о лишении мандатов всех депутатов, которые были избраны от ОПЗЖ, независимо от способа избрания. Пока что он не рассмативался.

Всего по списку ОПЗЖ на выборах Рады 2019 было избрано 37 депутатов, а от одномандатных округов - еще шесть. Однако одного из депутатов – Илью Киву, поддержавшего российское вторжение в Украину и сбежавшего в РФ – уже лишили мандата еще 15 марта. При этом было заявлено, что Кива сам подал заявление о сложении полномочий.

4 апреля ЦИК также признал невозможность замены Кивы новым депутатом из списка ОПЗЖ, однако руководствовался тогда лишь указанным решением СНБО, которое на тот момент не привело еще ни к роспуску фракции этой партии, ни тем более к судебному запрету деятельности партии.

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