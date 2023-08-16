Замінить Холодова. Обраним народним депутатом визнали Миколу Тараріна

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом Миколу Тараріна. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Зазначається, що рішення ухвалили згідно з постановою Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата від партії “Слуга народу” Андрія Холодова.

Тарарін на парламентських виборах 2019 року мав номер 147 у виборчому списку політсили. Після припинення повноважень Холодова він був наступним за черговістю кандидатом у нардепи.

Микола Тарарін: що відомо про нового депутата

Як повідомляє рух “Чесно”, Тарарін балотувався до Верховної Ради як безпартійний.

На момент балотування працював адвокатом юридичної фірми "Гелон", засновником і власником якої був нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас. З 2019 року компанія оформлена на Ганну Іонушас.

"Гелон« працює у сфері інтелектуальної власності й представляла, зокрема, інтереси студії "Квартал 95«.

Крім того, Тарарін є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон", власником якої теж був Сергій Іонушас.

Скандал із Холодовим

У квітні 2022 року стало відомо, що нардеп Андрій Холодов, якого тепер замінить Тарарін, перетнув державний кордон України. Разом із ним була, зокрема, його дружина Катерина Шаховська. Тоді в "Слузі народу" пояснювали це гуманітарною місією, "деталі якої не можна повідомляти".

Восени журналісти "Української правди" помітили Холодова у Відні. Тоді в контексті питання про те, чому він пропустив засідання парламенту, депутат сказав: "[На] декілька днів я можу завітати, чому я не можу бути тут?".

Нещодавно проєкт "Схеми" опублікував розслідування, згідно з яким Холодов виїжджав із України, зокрема, в червні, серпні, вересні, жовтні та грудні 2022 року. У січні 2023-го він прибув в Україну на 10 днів, після чого виїхав і з того часу не повернувся. За даними журналістів, нардеп перебуває з сім’єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Невдовзі після публікації цього матеріалу стало відомо, що Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Сам він пояснив це рішення виконанням родинних обов'язків і лікуванням рідних.

9 серпня Рада достроково припинила повноваження Холодова. Ще до цього його виключили з партії "Слуга народу«.