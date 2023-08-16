Заменит Холодова. Избранным народным депутатом признали Николая Тарарина

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Николая Тарарина. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что решение было принято согласно постановлению Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Холодова.

Тарарин на парламентских выборах 2019 года имел номер 147 в избирательном списке политсилы. После прекращения полномочий Холодова он являлся следующим по очередности кандидатом в нардепы.

Николай Тарарин: что известно о новом депутате

Как сообщает движение "Чесно", Тарарин баллотировался в Верховную Раду как беспартийный.

В момент баллотирования работал адвокатом юридической фирмы "Гелон", основателем и владельцем которой был нардеп от "Слуги народа" Сергей Ионушас. С 2019 года компания оформлена на Анну Ионушас.

"Гелон" работает в сфере интеллектуальной собственности и представляла, в частности, интересы студии "Квартал 95".

Кроме того, Тарарин является бенефициаром юридической компании "Консион", владельцем которой тоже был Сергей Ионушас.

Скандал с Холодовым

В апреле 2022 года стало известно, что нардеп Андрей Холодов, которого теперь заменит Тарарин, пересек государственную границу Украины. Вместе с ним была, в частности, его жена Екатерина Шаховская. Тогда в "Слуге народа" объясняли это гуманитарной миссией, "детали которой нельзя сообщать".

Осенью журналисты "Украинской правды" заметили Холодова в Вене. Тогда в контексте вопроса о том, почему он пропустил заседание парламента, депутат сказал: "[На] несколько дней я могу посетить, почему я не могу быть здесь?".

Недавно проект "Схемы" опубликовал расследование, согласно которому Холодов выезжал из Украины, в частности, в июне, августе, сентябре, октябре и декабре 2022 года. В январе 2023 года он прибыл в Украину на 10 дней, после чего уехал и с тех пор не вернулся. По данным журналистов, нардеп находится с семьей за границей, в том числе на Кипре, где имеет семейное имение.

Вскоре после публикации этого материала стало известно, что Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Сам он объяснил это решение исполнением родственных обязанностей и лечением родных.

9 августа Рада досрочна прекратила полномочия Холодова. Еще до этого его исключили из партии "Слуга народа".