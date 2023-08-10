Фракция "Слуга народа" осталась без еще двух нардепов

Народных депутатов Богдана Торохтия и Анатолия Гунько исключили из фракции "Слуга народа". Об этом проинформироваил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он опубликовал видео, на котором первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко зачитал соответствующее сообщение с трибуны.

Теперь Торохтий у Гунько стали внефракционными, а в монобольшинстве осталось 234 нардепа.

Депутат Торохтий: скандал с автомобилями

Еще 30 мая Bihus.info опубликовало расследование, согласно которому Богдан Торохтий за время полномасштабной войны сменил три автомобиля, а также уезжал за границу, где находился с женой, на имя которой и покупал элитные авто.

Кроме того, появилась информация, что, несмотря на свой образ жизни, нардеп получает по 30 тыс. грн в месяц в качестве государственной компенсации аренды жилья в Киеве.

Спустя более двух месяцев после выхода расследования, 8 августа, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует немедленное исключение Торохтия из-за того, что депутат проигнорировал скандал. При этом Арахамия призвал его сложить мандат.

Анатолий Гунько: коррупционное дело

Что касается Гунько, то его подозревают в коррупции. Как сообщала Служба безопасности Украины, парламентарий обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку земель, принадлежащих Национальной академии аграрных наук Украины. Депутат был задержан при получении первой части взятки в размере 85 тыс. долларов.

9 августа Высший антикоррупционный суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября включительно с возможностью выхода под залог в 30 млн гривен.

В случае внесения залога, Гунько будет обязан не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, прибывать к ним по требованию, сообщать им об изменении места жительства или работы, воздержаться от общения с другими фигурантами дела, а также сдать загранпаспорт.