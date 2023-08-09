Нардепу от "Слуги народа", которого поймали на взятке, сообщили о подозрении

Действующему народному депутату от партии "Слуга народа" Анатолию Гунько, которого поймали на получении $85 тысяч неправомерной выгоды, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Там напоминают, что 8 августа 2023 года НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили народного депутата Украины IX созыва и двух его пособников (один из них его помощник) на получении 85 тыс. дол. США неправомерной выгоды.

"По данным следствия, народный избранник (одновременно является главой Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины) предложил предпринимателю получить землю под обработку. Эта земля была в сфере управления госпредприятий. Свои "услуги" он оценил в расчете 130 долларов США/га земли", - отмечают в НАБУ.

Там добавляют, что в результате достигнутых договоренностей за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из государственных предприятий сумма переданной неправомерной выгоды должна была составлять 221 тыс. дол. США.

При этом 85 тыс. дол. США должны были стать "авансом" и были переданы до начала возделывания земель. Во время передачи "аванса" нардепа и двух его пособников разоблачили "на горячем".

В НАБУ отмечают, что нардепу сообщили о подозрении, а расследование начато по заявлению предпринимателя, у которого потребовали взятку.

Кто такой нардеп Гунько

Гунька был избран на довыборах депутата Рады от округа №206 в Черниговской области, проведенных одновременно с местными выборами 2020 года. Избранный же первоначально нардеп от этого округа Валерий Давиденко был найден застреленным в мае 2020 года. Гунько на выборах обошел не только вдову Давиденко Людмилу, но и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

В августе 2022 года Национальное агентство по предотвращению коррупции составило административный протокол на депутата Анатолия Гунько, поскольку он 24 февраля 2022 года получил от своего помощника в подарок часы марки Breguet стоимостью более 10 тысяч долларов.