Нардепу Дубинскому объявили подозрение после обысков из-за его выезда за границу

Внефракционному депутату Верховной Рады Александру Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге документов для выезда за границу.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Нардеп рассказал, что накануне, 8 августа, в его офисе проводились обыски. По его словам, правоохранители "ничего не нашли", но вручили ему подозрение в служебном подлоге документов для выезда за границу (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Дубинский уверен, что дело против него – это политический заказ и оно "развалится".

Судя по видео, обнародованному депутатом, 9 августа он явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Также на своей странице в Facebook Дубинский сообщил, что во время обыска в его офисе у него изъяли ноутбук, на котором "находится копия протокола и приложения к его показаниям в НАБУ по делу о госизмене Деркача".

Дело Дубинского: в чем суть

Напомним, 3 августа ГБР провело у Александра Дубинского обыски. Поводом для этого стал последний скандал, связанный с личностью нардепа – Дубинский уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Как утверждают в бюро, хоть нардеп получил разрешение оставить Украину под таким уважительным поводом, но и Дубинский, и его отец уехали за границу отдельно. Более того, отец потом вернулся в Украину гораздо раньше, чем сам Дубинский. При этом у ГБР возник вопрос, как в это время нардеп исполнял свои обязанности.

4 августа Дубинский находился в ГБР на допросе, а сам скандал назвал политическим преследованием. А еще через день бюро провело обыски у его помощника Владимира Колодюка. Нардепа вызывали на допрос во второй раз, поскольку, как заявляют правоохранители, на первом допросе тот отказался отвечать по существу.



Дубинский со своей стороны заявляет о политических преследованиях и позиционирует себя оппозиционером, хотя сам входил во властную фракцию "Слуги народа", из состава которой его исключили еще в начале 2021 года ("за" – 198 депутатов).



Тогда причиной такого решения стало то, что Госдеп США в январе 2021 года ввел санкции против Дубинского как соратника экс-нардепа Андрея Деркача в распространении через американские СМИ и соцсети "необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине".

После этого Офис генерального прокурора Украины по решению Печерского районного суда Киева открыл дело о возможном уклонении депутатом от уплаты налогов (часть 1 статьи 212 УК) и легализацию имущества, полученного преступным путем (часть 1 статьи 209 УК). Расследование было поручено ГБР.