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У нардепа Дубинского проводят обыски: под видом лечения родственника уехал на отдых за границу
Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски еще у одного народного депутата Украины, проверяя обстоятельства и законность его выезда за границу на период военного положения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, народный избранник уехал за пределы нашего государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранные медучреждения.
При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно – без фактического сопровождения парламентария.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Кроме того, правоохранители расследуют факты подписания народным депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подлоге", - отметили в СБУ.
Там добавляют, что для выяснения всех этих обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям парламентария продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).
Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
В СБУ не называют имя народного избранника, но судя по фото, которые публикует ведомство, речь идет об Александре Дубинском от партии "Слуга народа". Ранее СМИ сообщали, что он отдыхал в Испании.
О том, что речь идет именно о Дубинском, Delo.ua подтвердили и источники в правоохранительных органах.
Отдых нардепов за границей во время войны: что известно
24 июля "Следствие.Инфо" со ссылкой на источники сообщило, что нардепа от партии "Слуга народа", заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрия Аристова в середине июля заметили в находящейся на 5-звездной гостинице Waldorf Astoria Maldives частный остров Итхаафуши, Мальдивы. В отеле журналистам подтвердили, что имели такого гостя, но он уже выселился .
Такое поведение нардепа во время войны в стране повлекло за собой волну возмущения в обществе.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 25 июля сообщил, что Аристов подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий народный депутат Украины.
Президент Владимир Зеленский после скандала пригрозил депутатам и другим госслужащим и напомнил, что они должны работать ради Украины.
Правоохранители расследуют законность выезда на отдых Аристова.