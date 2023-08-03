У нардепа Дубинского проводят обыски: под видом лечения родственника уехал на отдых за границу

Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски еще у одного народного депутата Украины, проверяя обстоятельства и законность его выезда за границу на период военного положения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, народный избранник уехал за пределы нашего государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранные медучреждения.

При этом отец нардепа уезжал за границу и возвращался оттуда самостоятельно – без фактического сопровождения парламентария.

"Кроме того, правоохранители расследуют факты подписания народным депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подлоге", - отметили в СБУ.

Там добавляют, что для выяснения всех этих обстоятельств и предоставления правовой оценки действиям парламентария продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершены лицом, имеющим право доступа к нему по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В СБУ не называют имя народного избранника, но судя по фото, которые публикует ведомство, речь идет об Александре Дубинском от партии "Слуга народа". Ранее СМИ сообщали, что он отдыхал в Испании.

О том, что речь идет именно о Дубинском, Delo.ua подтвердили и источники в правоохранительных органах.

Отдых нардепов за границей во время войны: что известно

24 июля "Следствие.Инфо" со ссылкой на источники сообщило, что нардепа от партии "Слуга народа", заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрия Аристова в середине июля заметили в находящейся на 5-звездной гостинице Waldorf Astoria Maldives частный остров Итхаафуши, Мальдивы. В отеле журналистам подтвердили, что имели такого гостя, но он уже выселился .

Такое поведение нардепа во время войны в стране повлекло за собой волну возмущения в обществе.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 25 июля сообщил, что Аристов подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий народный депутат Украины.

Президент Владимир Зеленский после скандала пригрозил депутатам и другим госслужащим и напомнил, что они должны работать ради Украины.

Правоохранители расследуют законность выезда на отдых Аристова.