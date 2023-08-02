Экс-нардеп Логвинский объявлен в розыск

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего народного депутата от фракции "Народный фронт" Георгия Логвинского. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Его подозревают в организации схемы, благодаря которой компания "Золотой Мандарин Ойл" завладела более 54 млн грн.

По версии следствия, нардеп в течение 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Дело "Золотого Мандарина": подозрение Логвинскому

Георгию Логвинскому объявили о подозрении 10 июля. Как отмечали в НАБУ, в сентябре 2013 года представитель ООО "Золотой Мандарин Ойл" по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн. Издание Liga.net писало, что это деньги за мазут, который в 2000-х годах компания передала на хранение "Киевэнерго" и не смогла вернуть.

Однако НАБУ указывало, что на момент обращения в ЕСПЧ "Золотой Мандарин" не принимал мер, направленных на взыскание задолженности, поскольку все имущество и счета фирмы были арестованы для обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО "Родовид Банк" на сумму свыше 70 млн грн. Кроме того, директор предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.

Также подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО "Золотой Мандарин Ойл" накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн.

Следствие считает, что после этого Логвинский договорился с руководством Министерства юстиции Украины, чтобы правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по которому "Золотой Мандарин" отчуждил.

На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепа и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, на этот раз – из государственного бюджета. Эти средства в дальнейшем были легализованы с помощью конвертационных центров.

Схема, согласно которой ООО "Золотой Мандарин Ойл" незаконно получило 54,1 млн грн. Графика: НАБУ

Детективы НАБУ начали расследование этих фактов в июне 2017 года, а в январе 2020-го сообщили о подозрении шестерым участникам схемы.

Логвинскому объявили подозрение только в этом году, ведь это стало возможным только после того, как экс-депутат потерял иммунитет, который у него был как у родственника судьи ЕСПЧ. Речь идет о ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (статьи касаются присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, а также отмывания доходов, полученных преступным путем). В настоящее время депутат находится за пределами Украины.