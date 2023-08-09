Скорость любит не только мама. Четыре скандала, которыми запомнился украинцам Дубинский

В начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) жестко взялось за нардепа и бывшего ведущего Александра Дубинского, у которого начали проводить обыски и вызывать на допросы. Следовательно, стоит вспомнить, какими громкими скандалами отличился нардеп Дубинский за последние несколько лет и почему к нему возникают вопросы у правоохранительных органов Украины и Госдепа США.

3 августа ГБР провело у Александра Дубинского обыски. Поводом для этого стал последний скандал, связанный с личностью нардепа – Дубинский уехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Как утверждают в бюро, хоть нардеп получил разрешение оставить Украину под таким уважительным поводом, но и Дубинский, и его отец уехали за границу отдельно. Более того, отец потом вернулся в Украину гораздо раньше, чем сам Дубинский. При этом у ГБР возник вопрос, как в это время нардеп исполнял свои обязанности.

4 августа Дубинский находился в ГБР на допросе, а сам скандал назвал политическим преследованием. А еще через день бюро провело обыски у его помощника Владимира Колодюка. Нардепа вызывали на допрос во второй раз, поскольку, как заявляют правоохранители, на первом допросе тот отказался отвечать по существу.

ГБР подозревает его в подделке официальных документов, когда тот находился за границей, потому что собственноручно подписывать их не мог. А совсем недавно Дубинскому сообщили о подозрении в служебной подделке документов для выезда за границу.

Дубинский со своей стороны заявляет о политических преследованиях и позиционирует себя оппозиционером, хотя сам входил во властную фракцию "Слуги народа", из состава которой его исключили еще в начале 2021 года ("за" – 198 депутатов). Тогда причиной такого решения стало то, что Госдеп США в январе 2021 г. ввел против Дубинского санкции. Напомним, что в Госдепе США отмечали, что Дубинский отвечал за связанную с РФ сеть дезинформации, целью которой было повлиять на выборы в США.

Президент Владимир Зеленский тогда обращался к Дубинскому с призывом оставить фракцию самостоятельно, но тот отказался. На последних парламентских выборах Дубинский, как известно, прошел в Раду по квоте олигарха Игоря Коломойского, интересы которого регулярно лоббировался. Теперь нардеп не считает себя чем-либо обязанным перед бывшими партнерами по фракции.

Впрочем, Александр Дубинский, являясь народным избранником (победил на округе в борьбе с Игорем Кононенко – одним из первых соратников Петра Порошенко), успел попасть в ряд других скандалов, о некоторых из них стоит упомянуть.

Мама любит скорость

Ирония судьбы в том, что до начала политической карьеры Дубинский позиционировал себя журналистом-расследователем на "1+1". Однако в 2019 году он сам стал фигурантом расследование журналистов Bihus.info, которые выяснили, что Дубинский со своей семьей за несколько лет накопили сумасшедшее состояние: 24 квартиры, 17 автомобилей, два дома и 70 соток земли на общую сумму около $2,5 млн.

При этом Дубинский, будучи депутатом, не захотел все это вносить в декларацию, как того потребовал ЦИК, потому что, как успешный журналист прекрасно зарабатывал еще до своего депутатства. Расследователи неоднократно замечали Дубинского за рулем авто стоимостью около $50 тыс. Дубинский же объяснял, что автомобиль, чтобы прокатиться, ему дает его мама.

После скандала Дубинский даже не стал оправдываться, а, напротив, начал показательно ходить по залу Верховной Рады в футболке: "Мама любит скорость".

Пророссийская стойка и "проститутки" на Майдане

Те же расследования Bihus.info показали, что Дубинский, вероятно, еще 2013-2014 годов принимал участие в платной кампании по дискредитации Революции Достоинства, которую курировали тогдашние руководители известного пророссийского, но уже сейчас "перекрашенного" издания "Вести". Один из самых ярких примеров – история о "проститутки на Майдане".

В расследовании говорится о переписке Дубинского с Ольгой Семченко – главой холдинга "Известия". Тогда Дубинский якобы выдвигал предложения по информационной кампании "Майдан меньшинства", которая включала план из 20 мероприятий, которые должны дискредитировать Майдан. Имелись в виду информационные вбросы, фейковые ролики, "расследование" о Майдане и тогдашних его лидерах.

Одним из таких фейков и были "проститутки на Майдане" – вброс, который Дубинский якобы должен был организовать. Общая стоимость всего плана составила около $500 тыс., а также ориентировочно $100 тыс. на непредвиденные расходы.

В правдивости этого расследования убеждает пророссийская позиция Дубинского. За примерами далеко ходить не надо. В свое время он даже не подписал обращение к председателю Рады с требованием внести в повестку дня инициативы по лишению полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий.

И это уже не говоря о постоянной защите РПЦ в Украине (так называемая УПЦ Московского патриархата), регулярных высказываниях на предмет "внешнего управления" Украиной. Что же касается "проститутки на площади" и упомянутого плана, то Дубинский все обвинения, конечно же, отвергает.

Война с НБУ и обложение матом Якова Смолия

Дубински регулярно замечали в отстаивании интересы Коломойского. Бывший ведущий, будучи нардепом, в 2020 году выступал против принятия Верховной Радой известного законопроекта 2571-д, который не позволил бы вернуть бывшим владельцам национализированный Приватбанк.

Верховная Рада приняла документ 15 мая, а через неделю президент его подписал. При принятии этого закона, конечно же, болел Нацбанк. Поэтому неудивительно и то, что Александр Дубинский отметился постоянными нападениями на правление регулятора, очень часто не подбирая слова.

Так, в начале июля 2020 года Дубинский участвовал в ток-шоу на том же "1+1", где обсуждалась отставка тогдашнего главы НБУ Якова Смолия. Прямо во время эфира Дубинский у себя в Instagram написал: "Е... Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире". Цитату, конечно, начали разносить в СМИ. "Слуга народа" ее убрал через несколько часов, но от нее не отказался.

Впоследствии медийщики у стен парламента спросили Дубинского, каким образом народный депутат может разрешать себе подобные посты. На что Дубинский ответил: "У нас суд с господином Смолием по этому высказыванию. И я этот суд выиграл. Поэтому имею право по решению суда использовать это выражение в отношении Смолия".

Что интересно, НБУ действительно подавал на Дубинского за такие высказывания в суд. И Нацбанку суд отказал. Суть отказа заключалась в том, что, мол, Дубинский выражал не утверждение, а личные суждения (размышления, предположения), за что ответственность закона не установлена.

Хотя, поскольку в его высказываниях были четкие утверждения, в Нацбанке для установления этого факта подавали ходатайство о проведении экспертизы его высказываний, однако суды первой и апелляционной инстанции в проведении такой экспертизы отказали.

Кассация отказалась открыть производство по малозначительности дела. Решение об отказе в удовлетворении иска НБУ вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Есть вероятность, что судьи просто не захотели связываться с Дубинским, чтобы тот не начал поднимать их деятельность и личную жизнь.

Но даже на этом Дубинский не остановился, продолжая цитировать себя в соцсетях. К слову, досталось от Дубинского уже и сегодняшнему главе НБУ Андрею Пышному. Нардеп сообщил, что написал заявление в ГБР по непонятным расходам НБУ на секретаря Пышного, обратив почему-то эту историю в целый секс-скандал.

При чем здесь Госдеп и пленки Деркача

Еще в мае 2020 года бывший нардеп Андрей Деркач, давно обвиняемый в работе на российские спецслужбы, накануне выборов в США обнародовал аудиозаписи с разговором уже экспрезидента Порошенко с Джо Байденом и госсекретарем США Джоном Керри. На них якобы обсуждалось в обмен на кредитные гарантии для Украины увольнение генпрокурора Виктора Шокина.

Загвоздка в том, что именно Генпрокуратура занималась расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Гантер. В США справедливо расценили такую публикацию как намерение дискредитировать Байдена как кандидата в президенты. Через несколько месяцев Минфин США наложит на Деркача персональные санкции.

Но вскоре Деркач решит продолжить эту тему, но уже в компании с Дубинским. Самое тесное пребывание в одной компании с Деркачем и стало причиной наложения Госдепом США санкций на Дубинского, которого после не только выбросят из фракции, но и партии.

Что касается недавних обысков и допросов Дубинского, то если состав преступления установят (обвинение проходит по двум статьям УК), нардепу будет грозить до 6 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Так что будем в дальнейшем следить за развертыванием событий вокруг нардепа.