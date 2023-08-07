Дубинский прибыл на повторный допрос в ГБР – СМИ

Внефракционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский 7 августа прибыл на еще один допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, повторный допрос потребовался из-за того, что нардеп отказался конкретно отвечать на вопросы, касающиеся обстоятельств его пребывания за границей и подделки документов.

"Украинская правда" пишет, что Дубинский пытается ввести следствие в заблуждение.

Ранее Дубинский был вызван в ГБР 4 августа.

Дело Дубинского

Напомним, что 3 августа работники ГБР и Службы безопасности Украины провели у Дубинского обыски. В бюро отметили, что расследуют дело по части 1 статьи 366 (служебный подлог) и части 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, по предварительному сговору группой лиц).

Сам нардеп на своей странице в Facebook возмутился таким развитием событий, пообещав отстаивать свою правоту в суде и продолжать деятельность, направленную на разоблачение коррупционного спрута Зеленского и компании.

В январе 2021 года США ввели санкции против Дубинского как соратника экснардепа Андрея Деркача в распространении через американские СМИ и соцсети "необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине".

После этого Офис генерального прокурора Украины по решению Печерского районного суда Киева открыл дело о возможном уклонении депутатом от уплаты налогов (часть 1 статьи 212 УК) и легализацию имущества, полученного преступным путем (часть 1 статьи 209 УК). Расследование было поручено ГБР. Сам Дубинский был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", а его YouTube-канал был заблокирован.