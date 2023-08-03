НАБУ завершило расследование дела против экс-нардепа Деркача: что вменяют

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование против депутата Верховной Рады III-IX созывов, которому инкриминируют государственную измену по предварительному сговору группы лиц и незаконное обогащение (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 111 и статью 368-5 Уголовного кодекса).

Ведомство не называет прямо имя фигуранта, но иллюстрирует новость фотографией экс-нардепа Андрея Деркача. В НАБУ напоминают, что установили получение им в течение 2019-2022 годов не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.

"Деньги он отрабатывал из-за совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО", - считают в бюро.

Напомним, что о разоблачении агентурной сети Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ранее известного как Главное разведывательное управление), которая должна была помогать врагу в захвате Украины, было объявлено в июне 2022 года. Сообщалось, что в нее входил Деркач.

В июле прошлого года в ходе ряда обысков НАБУ обнаружило и изъяло материалы, свидетельствовавшие о длительной подрывной деятельности депутата, его связях с представителями государства-агрессора и коллаборантами.

В сентябре ему сообщили о подозрении заочно, поскольку он скрывается от следствия, а также объявили в межгосударственный и международный розыск. В октябре Высший антикоррупционный суд заочно избрал Деркачу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним также, что в январе президент Владимир Зеленский решил лишить Деркача украинского гражданства, из-за чего тот автоматически потерял мандат в парламенте. 12 мая по решению Зеленского Украина ввела против Деркача санкции. При этом еще с сентября 2020 года он находился под санкциями США, которые трактовали его деятельность как вмешательство в выборы в этой стране.