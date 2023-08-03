НАБУ завершило розслідування справи проти екснардепа Деркача: що інкримінують

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти депутата Верховної Ради III-IX скликань, якому інкримінують державну зраду за попередньою змовою групи осіб та незаконне збагачення (частину 2 статті 28, частину 1 статті 111 та статтю 368-5 Кримінального кодексу).

Відомство не називає прямо ім'я фігуранта, але ілюструє новину фотографією екснардепа Андрія Деркача. В НАБУ нагадують, що встановили отримання ним упродовж 2019-2022 років щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.

"Гроші він відпрацьовував через вчинення різноманітних дій, зокрема й в публічній площині, спрямованих на дискредитацію іміджу України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин між США та Україною, а також ускладнення інтеграції України до Європейського союзу та НАТО", - вважають у бюро.

Нагадаємо, про викриття агентурної мережі Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (раніше відомого як Головне розвідувальне управління), яка мала допомагати ворогові в захопленні України, було оголошено в червні 2022 року. Повідомлялося, що до неї входив Деркач.

В липні минулого року під час низки обшуків НАБУ виявило та вилучило матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність депутата, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами.

У вересні йому повідомили про підозру заочно, оскільки він переховується від слідства, а також оголосили у міждержавний та міжнародний розшук. У жовтні Вищий антикорупційний суд заочно обрав Деркачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що у січні президент Володимир Зеленський вирішив позбавити Деркача українського громадянства, через що той автоматично втратив мандат в парламенті. 12 травня за рішенням Зеленського Україна запровадила проти Деркача санкції. При цьому ще з вересня 2020 року він перебував під санкціями США, які трактували його діяльність як втручання у вибори в цій країні.