Суд заочно арештував підозрюваного у держзраді екснардепа Рабіновича

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Таким чином суд 1 серпня задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань.

Справа про держзраду

26 липня Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Також його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у липні 2022 року Вадима Рабіновича позбавили українського громадянства. Після чого, у листопаді 2022 року, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Рабіновича.

Нещодавно чинному народному депутату України Олександру Пономарьову, який раніше був членом забороненої партії "ОПЗЖ", повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). За інформацією СБУ, вже під час повномасштабного вторгнення він, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з окупантами.