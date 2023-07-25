СБУ повідомила екснардепу Мураєву про підозру в держзраді

Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва. На підставі цього йому повідомили про підозру у державні зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це 25 липня повідомила пресслужба СБУ.

Мураєв причетний до підривної діяльності проти України. Підозру йому оголосили за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Він поширював проросійські наратими за допомогою свого телеканалу "Наш". Свій медіаресурс екснардеп використовував цілеспрямовано для маніпулювання суспільною думкою українців в інтересах РФ.

"Насамперед це стосувалось подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі та її сприйняття на міжнародній арені", — підкреслюють в СБУ.

Через це ще в лютому 2022 року РНБО запровадило проти телеканалу "Наш" санкції. Після цього провели низку незалежних експертиз, результати яких підтвердили факти злочинної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.

Крім того, ще восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Під час слідчих дій за адресами фігуранта було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій.