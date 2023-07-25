СБУ сообщила экс-нардепу Мураеву о подозрении в госизмене

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева. На основании этого ему сообщили о подозрении в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом 25 июля сообщила пресс-служба СБУ.

Мураев причастен к подрывной деятельности против Украины. Подозрение ему объявили по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Он распространял пророссийские нарративы с помощью своего телеканала "Наш". Свой медиаресурс экс-нардеп использовал целенаправленно для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ.

"Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и его восприятии на международной арене", — подчеркивают в СБУ.

Поэтому еще в феврале 2022 года СНБО ввел против телеканала "Наш" санкции. После этого был проведен ряд независимых экспертиз, результаты которых подтвердили факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

Кроме того, еще осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. В ходе следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

Чем "известен" Мураев и где он сейчас

Он был депутатом Верховной Рады Украины VII и VIII созывов. Несмотря на свою откровенную пророссийскую позицию, Мураеву удалось создать в 2018 году свой канал "НАШ" для распространения российских нарративов.

25 февраля 2022 года он заявил о "капитуляции Украины". После того, как понял, что ВСУ отбивают атаки оккупантов, сбежал в Москву. Впоследствии выяснилось, что Мураев вместе с семьей уехал в ЕС, а именно в Вену.

Антиукраинские заявления Мураева

В 2015 году экс-нардеп назвал аннексированный Крым "федеральным округом России". Он также считает "полным бредом" запрет в Украине российских интернет-ресурсов.

Мураева утверждал, что "нет никакого украинского общества". Революцию Достоинства он назвал "исключительно продуктом технологии". Он также называл украинского режиссера Олега Сенцова, который сейчас защищает Украину, "террористом". Из-за этого еще в 2018 году депутаты обвиняли его в госизмене.