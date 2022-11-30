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СБУ провела обыски у Евгения Мураева и его соратников

СБУ провела обыски у Евгения Мураева и его соратников
Руководитель запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгений Мураев

Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева.

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Об этом сообщили в СБУ.

Так, в результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.  

Фото 2 — СБУ провела обыски у Евгения Мураева и его соратников
Фото 3 — СБУ провела обыски у Евгения Мураева и его соратников
Фото 4 — СБУ провела обыски у Евгения Мураева и его соратников
Фото 5 — СБУ провела обыски у Евгения Мураева и его соратников
Фото 6 — СБУ провела обыски у Евгения Мураева и его соратников

Обыск проходил по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников.  

"Все это – в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Сам Мураев на данный момент находится за границей.  

Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). А именно – в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.

Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "НАШ" неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции.  

Все изъятые материалы переданы на экспертизы.   По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.  

Напомним, что 30 ноября СБУ провела обыски в Мукачевской епархии УПЦ (МП).