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СБУ нашла в зданиях РПЦ в Украине материалы, отвергающие существование нашего государства
Сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (Московского патриархата, РПЦ в Украине), сообщили в Службе безопасности.
"В частности, СБУ обнаружила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство", – говорится в сообщении.
СБУ также нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками других национальностей и религии. Большинство литературы – авторства русских деятелей при издательстве русских типографий.
"Кроме того, СБУ изучает происхождение образцов символики "большой армии Донского", обнаруженной в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП). В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования", – добавляют в Службе безопасности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Это вооруженное формирование в 2014 году помогло захватчикам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей.
"Все эти вещдоки являются основанием для открытия двух уголовных производств по 161 статье УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)", – говорят в СБУ.
Все доказательства направлены на соответствующие независимые экспертизы. По результатам этих исследований будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.
Напомним, несколько дней назад СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.