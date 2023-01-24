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Бывшей ведущей телеканалов Медведчука Диане Панченко сообщили о подозрении
Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В ведомстве напоминают, что ранее Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.
После начала полномасштабного вторжения бывшая телеведущая поддержала российских захватчиков и уехала во временно оккупированный Донецк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там она продолжила распространять неприятельскую пропаганду в виде манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора.
Для разгона деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине.
Прежде всего, в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства.
Кроме этого, фигурантка создала так называемый "документальный фильм", в котором оправдывает военные преступления российских оккупантов против мирных жителей Мариуполя.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ) против Украины). Продолжаются комплексные меры по привлечению фигурантки к ответственности за преступления против Украины", - подчеркнули в СБУ.
Ранее СБУ открыла производство против пророссийской журналистки Дианы Панченко, длительное время работавшей телеведущей на телеканале NewsOne.
Напомним, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK были отключены от телевещания 2 февраля 2021 года через несколько часов после публикации указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против них и их владельца - нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.