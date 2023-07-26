Екснардеп від "ОПЗЖ" Рабінович отримав підозру у держзраді

Колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією слідства, депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

Також його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Колишньому народному депутату України повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у липні 2022 року Вадима Рабіновича позбавили українського громадянства. Після чого, у листопаді 2022 року, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Вадима Рабіновича.

Нещодавно чинному народному депутату України Олександру Пономарьову, який раніше був членом забороненої партії "ОПЗЖ", повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). За інформацією СБУ, вже під час повномасштабного вторгнення він, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з окупантами.