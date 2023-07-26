Экс-нардеп от "ОПЗЖ" Рабинович получил подозрение в госизмене

Бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации следствия, депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Также его пропагандистская деятельность помогала руководству России добиваться своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Бывшему народному депутату Украины сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Уведомление о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Государство Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации следствия, сейчас он скрывается за границей.

Напомним, по информации СМИ, в июле 2022 года Вадима Рабиновича лишили украинского гражданства. После этого, в ноябре 2022 года, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Вадима Рабиновича.

Недавно действующему народному депутату Украины Александру Пономареву, который ранее был членом запрещенной партии "ОПЗЖ", сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). По информации СБУ, уже во время полномасштабного вторжения он находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.