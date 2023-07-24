Нардепу Пономареву от "ОПЗЖ" сообщили о подозрении в госизмене (ФОТО)

Действующий народный депутат Украины, который до запрета партии "ОПЗЖ", был ее членом, сотрудничал с государством-агрессором РФ. Его разоблачили и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Об этом 24 июля сообщила пресс-служба СБУ.

Речь идет об Александре Пономареве. Уже во время полномасштабного вторжения он, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.

Пономареву сообщают о подозрении. Фото: СБУ

Коллаборант перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

СБУ и ГБР разоблачили на сотрудничестве с РФ нардепа Пономарева. Фото: СБУ

Его заводы поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

Затем коллаборант переехал в Киев, где продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины.

"Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы", - добавили в СБУ.

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пригрозил местным политикам, представлявшим ОПЗЖ, из-за обстрела Одессы.