Нардеп Дубинский пришел на допрос в ГБР после обысков из-за его выезда за границу

Внефракционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский 4 августа пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщил со ссылкой на свои источники ряд украинских СМИ, в том числе "Украинская правда", "РБК-Украина" и "Громадське". Впрочем, подробности пока не известны. ГБР официальных сообщений на этот счет на данный момент не делало.

Напомним, что 3 августа сотрудники ГБР и Службы безопасности Украины провели у Дубинского обыски. В бюро отметили, что расследуют дело по части 1 статьи 366 (служебный подлог) и части 3 статьи 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, по предварительному сговору группой лиц).

ГБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в том числе в государственные органы. Ведомство указывает, что это может свидетельствовать об их подлоге.

Там говорят, что Дубинский во время войны самостоятельно выехал за границу, получив разрешение покинуть Украину под предлогом сопровождения отца на лечение. Отец же депутата, как оказалось, уехал за границу без сопровождения сына, а затем вернулся в Украину гораздо раньше него.

Сам нардеп на своей странице в Facebook возмутился таким развитием событий, пообещав отстаивать свою правоту в суде и продолжать деятельность, направленную на "разоблачение коррупционного спрута Зеленского и компании".

По его словам, обыск был проведен с нарушением процессуальных норм, а инициирован - представителями Офиса президента, которые "продемонстрировали свой цинизм и безнравственность, вмешиваясь в личную жизнь семьи", с целью поиска компромата для дальнейшей дискредитации Дубинского.

Депутат связал это с тем, что он, по собственному утверждению, дал в качестве свидетеля показания Национальному антикоррупционному бюро по делу о государственной измене нардепа Андрея Деркача "и участия в этом деле высших должностных лиц государства".

"Озвученные обвинения являются полностью надуманы и призваны прекратить мою оппозиционную деятельность: критику действующей власти в лице Зеленского, Ермака и их ручных чиновников, вскрытие многомиллиардных коррупционных схем на "Большой стройке", на проекте "Дія", на восстановлении Киевской области, вскрытие масштабных хищений средств НБУ управляемыми из ОП чиновниками", - уверен нардеп.

Напомним, что накануне НАБУ сообщило о завершении расследования против Деркача, которому инкриминируют государственную измену по предварительному сговору группы лиц и незаконное обогащение (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 111 и статью 368-5 УК).

Бюро утверждает, что Деркач в 2019-2022 годах получил не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.

Напомним, что в январе президент Владимир Зеленский лишил Деркача украинского гражданства, из-за чего тот автоматически потерял мандат в парламенте. 12 мая по решению Зеленского Украина ввела против Деркача санкции. При этом еще с сентября 2020 года он находился под санкциями США, которые трактовали его деятельность как вмешательство в выборы в этой стране.

В январе 2021 года США ввели санкции и против самого Дубинского как соратника Деркача в распространении через американские СМИ и соцсети "необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине".

После этого Офис генерального прокурора Украины по решению Печерского районного суда Киева открыл дело о возможном уклонении депутатом от уплаты налогов (часть 1 статьи 212 УК) и легализацию имущества, полученного преступным путем (часть 1 статьи 209 УК). Расследование было поручено ГБР. Сам Дубинский был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", а его YouTube-канал был заблокирован.