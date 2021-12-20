Токсичные связи. Как санкции США против Александра Дубинского вскрыли земельную коррупцию в Козинском поселковом совете

Начиная рекламировать элитный поселок Big Kozin в не менее элитном Козине под Киевом, застройщик Софийской Борщаговки Андрей Мартынов вряд ли догадывался, что кажущаяся удачной сделка с должностными лицами поселкового совета, в частности, с местным бессменным землеуправителем Виталием Малооким, выльется в протесты экологов, уголовные дела и обыски СБУ и Нацполиции, которые отслеживают связи подсанкционного нардепа Александра Дубинского.

9 декабря 2021 года представители Службы безопасности Украины провели обыск в помещениях Козинского сельсовета и местах проживания ряда должностных лиц элитного поселка под Киевом.

Одними чиновниками правоохранители не ограничились: в тот же день обыски прошли в офисе ООО "Рейнир Бизнес Груп", в результате чего была арестована строительная техника с места застройки на рекреационных землях Козина. И это не первый визит правоохранителей: 23 ноября сюда с обысками уже наведывались представители Национальной полиции.

Delo.ua разбирались, что же произошло в элитном поселке, где живут такие уважаемые люди, как Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Игорь Никонов, и что заставило правоохранителей обратить внимание на земельную коррупцию в этом элитном районе.

Правоохранители задерживают специалиста по землеустройству Козинского сельсовета Виталия Малоокого

Элитный вип-поселок строят на чужой земле, где подобное строительство запрещено

Несмотря на то, что обыски проходили по двум разным делам, они связаны с одним и тем же земельным участком. Речь идет о лакомом куске для любого застройщика — о более 45 гектарах рекреационных прибрежных земель.

Согласно расследованиям СМИ, еще в 2016 году Козинский поселковый совет уменьшил прибрежную полосу берега Днепра на своей территории со 100 метров до 25. Это при том, что 88 статья Водного кодекса Украины четко гласит: прибрежная защитная полоса для больших рек должна составлять 100 метров. Но чем ближе жилье к воде, тем оно дороже.

На упомянутом земельном участке строительная компания ООО "Симинвест" планировала построить рекреационно-жилой комплекс. Однако в процессе строительства началась волна перепродаж недостроенного комплекса, в результате которой концепция будущего комплекса изменилась, а недостроенные здания и земли под ними перешли в собственность и аренду известного киевского застройщика Андрея Мартынова.

Так, в 2019 году 16 объектов незавершенного строительства на данном земельном участке (согласно договорам купли-продажи — жилые дома с готовностью от 11% до 50%) были проданы за 6 млн грн ООО "Кватро лизинг". И уже через 6 дней ООО "Кватро лизинг" перепродало эти недострои ООО "Рейнир бизнес групп", бенефициарным собственником которого является Андрей Мартынов.

Согласно данным журнала "Новое время", Андрей Мартынов прославился в первую очередь тем, что построил в Софиевской Борщаговке жилой комплекс на 30 тысяч человек. Всего в его активе 114 зданий. Бизнес Мартынова характерен тем, что он выстроен на семейных связях застройщика: все разрешения и договоры купли-продажи в структурах компаний Мартынова заключаются на его родственников — брата Валерия и сына Эдуарда. Впрочем, эту схему, которую должен прикрыть недавно принятый скандальный закон №5600, используют многие.

Примечательно, но Мартынов, как и его партнер Роман Гах, являются очень религиозными людьми и прихожанами церкви "Благодать", входящей в Братство общин христиан веры евангелистов-пятидесятников. Впрочем, религиозность не мешает застройщикам идти на участие в схемах при ведении своего бизнеса, который приносит им немалые деньги: согласно подсчетам "НВ", с каждого квадратного метра компании Мартынова могут получать $100-150 чистой прибыли.

Однако, вернемся на берег в Козине. Купив "недострои", ООО "Рейнир бизнес групп" обратилось в поселковый совет с заявлением о предоставлении права аренды 40,8 гектара земли. Основание — те самые объекты незавершенного строительства.

10 апреля 2019 года без всяких торгов, конкурсов и аукционов поселковый совет отдал 40,8895 га прибрежной земли Козина предприятию Мартынова в аренду на 49 лет. Для строительства все того же рекреационно-жилого комплекса.

Однако в 2021 году выяснилось, что за словосочетанием "рекреационно-жилой комплекс" скрывается нечто иное.

Согласно информации сайта, торгующего элитной недвижимостью, на этом участке расположится "коттеджный поселок премиум-класса" под названием Big Kozin. Инвесторам предлагают концепцию проекта, "разработанную архитектурным бюро под застройку коттеджей вип-уровня и коммерческой недвижимости". Всего здесь обещают построить 125 домов, яхт-клуб, торговую галерею, школу, детский сад, спортивный комплекс, теннисные корты и многое другое. Заявленная цена одного дома — от $1,2 млн.

После того, как рекреационно-жилой комплекс превратился в коттеджный поселок для випов, взбунтовались экологи. Общественное объединение "Экологическая безопасность Киевщины" собрало все имеющиеся факты о нарушениях на данном объекте и обратилось в Обуховский районный суд. Там, приняв во внимание аргументы, арестовали часть участков. Застройка, несмотря на это, не прекратилась.

Тогда экологи обратились с заявлениями к правоохранителям, в частности, в полицию, прокуратуру и СБУ. Согласно доказательствам, представленным юристами экоорганизации, самовольное строительство нарушает сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины — здесь и самоуправство, и подделка с использованием фальшивых документов, и загрязнение или порча земель.

Это, впрочем, лишь одно из дел. Есть и второе: оказывается, часть участка, где, согласно документам, расположится новый элитный поселок, уже принадлежат другому владельцу — бизнесмену Никите Самусеву, сыну известного девелопера Сергея Самусева. "Арендовав" у поселкового совета рекреационные земли, застройщик вдруг обнаружил, что часть подъездной инфраструктуры к его новому вип-поселку находится на чужом участке. Поэтому уже в 2020 году предпринял сразу две попытки ими завладеть — сначала через одного "черного" нотариуса, а затем, когда первая попытка сорвалась, через второго.

Как устроена земельная империя в Козине

Впрочем, главные действующие лица в этой истории — не Самусев и даже не Мартынов, а глава Козинской территориальной громады Валерий Гартик и его землеуправитель — местный депутат Виталий Малоокий, которые самовольно распоряжаются местными землями с 2006 года. Принадлежащее ему через коллег и родственников ООО "Кадастровый квартал" работает прямо в здании поселкового совета. Основательницей была первая жена Малоокого, Ирина Немочкина. Первым директором стал Тарас Ткач, ныне — глава местного Центра предоставления административных услуг.

Как говорят источники в Козинском поселковом совете, которые не пожелали раскрывать своих имен, эта фирма изначально использовалась для "решения вопросов".

"История достаточно простая: если вы хотите получить одобрение властей, нужно получить "звездную визу" Виталия Анатольевича, который отвечает в Козине за землю. Без него наш глава даже не повернется в вашу сторону. А чтобы одобрил Виталий Анатольевич, нужно заказать услуги по земельной документации в "Квартале", — говорит наш собеседник. — То есть люди предварительно договариваются, потом официально идут в поселковый совет, их направляют в "Кадастровый квартал", там происходит оплата за документацию и депутатскую поддержку — и все, вопрос решен".

"Звездная виза" — это не шутка. Виталий Малоокий рассматривает все земельные дела поселка с 2006 года. Чтобы депутаты точно знали, как надо рассматривать вопрос, первые два года, вспоминают экс-депутаты поселка, Малоокий вкладывал туда записку. В 2008 году он сделал личную печать, которая означала согласование документа перед голосованием. На ней буква "М", окруженная звездами. В 2019 году печать исчезла, но память о ней осталась.

"Звездная печать" Малоокого стоит на тысячах дел в земельных архивах Обуховского госгеокадастра

При этом, как и Андрей Мартынов, Виталий Малоокий тоже создал "семейный бизнес". К схеме причастны только самые близкие друзья и родственники. Тараса Ткача мы уже упоминали. Часть участков Малоокого записаны на Александра Мрикота, брата нынешней супруги землеуправителя.

Ольга Немочкина, бывшая теща, будучи директором детского лагеря "Днипро", помогла зятю изменить целевое назначение этого участка и продать его за миллион долларов для постройки АЗС.

Нынешняя жена Малоокого Елена Мрикот владеет помещениями, которые сдает в аренду супермаркетам.

И, конечно же, не обходится без покровительства верховной власти Козина — Валерия Гартика.

"Копнули" Дубинского — наткнулись на Гартика

Впрочем, именно последний послужил тем толчком, из-за которого сейчас разваливается тщательно налаженная земельная империя Малоокого. Все дело в связях Валерия Гартика, а именно — в народном депутате Александре Дубинском.

В октябре 2020 года Дубинский вместе с Андреем Деркачом провели пресс-конференцию, в которой обвинили нынешнего президента США, а тогда еще кандидата в президенты Джо Байдена в коррупции. После этого, в декабре 2020 года, заявили представители "Центра противодействия коррупции", Офис генерального прокурора возбудил против Дубинского дело по статье "государственная измена".

Уже 11 января 2021 года дело Дубинского приняло международный оборот: Министерство финансов Соединенных Штатов Америки добавило его в санкционный список. Так, активы граждан из данного списка на территории США замораживаются, а американским компаниям запрещено иметь с ними бизнес-отношения.

23 апреля 2021 года Офис генпрокурора провел обыски в офисе Александра Дубинского в торговом центре Millenium.

Но интересно другое. Тогда же обыски провели и у связанных с ним нардепов — в офисах Максима Бужанского, Игоря Палицы и Ольги Василевской-Смаглюк.

Источники Delo.ua в правоохранительных органах негласно объясняют: отношения США и Украины достаточно тесны, что накладывает определенные обязательства. К примеру, исследовать связи подсанкционных лиц.

Среди таких связей Александра Дубинского оказался Валерий Гартик, которого Дубинский пиарил во время местных выборов. Есть мнение, что они познакомились еще во время президентства Петра Порошенко, когда Гартик помог пятому президенту расширить свои владения в Козине. Дубинский проводил журналистское расследование на эту тему и сначала даже связывал поселкового главу с самозахватами прибрежных земель, однако потом перестал обвинять Гартика и активно представлял его в качестве кандидата от "Слуги народа" на местных выборах. А "кошельком" Гартика традиционно уже выступал Виталий Малоокий.