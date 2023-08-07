Дубінський прибув на повторний допит в ДБР – ЗМІ

Позафракційний депутат Верховної Ради Олександр Дубінський 7 серпня прибув на ще один допит до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє "Українська правда" посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, повторний допит знадобився через те, що нардеп відмовився конкретно відповідати на запитання, які стосуються обставин його перебування за кордоном та підробки документів.

"Українська правда" пише, що Дубінський намагається ввести слідство в оману.

Раніше Дубінський був викликаний до ДБР 4 серпня.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що 3 серпня працівники ДБР та Служби безпеки України провели у Дубінського обшуки. В бюро зазначили, що розслідують справу за частиною 1 статті 366 (службове підроблення) та частиною 3 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що оброблюється в автоматизованих системах, за попередньою змовою групою осіб).

Сам нардеп на своїй сторінці у Facebook обурився таким розвитком подій, пообіцявши відстоювати свою правоту в суді та продовжувати діяльність, направлену на "викриття корупційного спрута Зеленського і компанії".

У січні 2021 року США запровадили санкції проти самого Дубінського як соратника екснардепа Андрія Деркача у поширенні через американські ЗМІ та соцмережі "необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні офіційні особи США причетні до корупції, відмивання грошей та незаконного політичного впливу в Україні".

Після цього Офіс генерального прокурора України за рішенням Печерського районного суду Києва був зобов'язаний відкрити справу про можливе ухилення депутатом від сплати податків (частина 1 статті 212 КК) та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (частина 1 статті 209 КК). Розслідування було доручено ДБР. Самого Дубінського виключили з парламентської фракції "Слуга народу", а його YouTube-канал було заблоковано.