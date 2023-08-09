Нардепу Дубінському оголосили підозру після обшуків через його виїзд за кордон

Позафракційному депутату Верховної Ради Олександру Дубінському повідомили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нардеп розповів, що напередодні, 8 серпня, у його офісі проводили обшуки. За його словами, правоохоронці "нічого не знайшли", але вручили йому підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дубінський впевнений, що справа проти нього - це політичне замовлення і вона "розвалиться".

Судячи з відео, оприлюдненого депутатом, 9 серпня він з’явився на допит у Державне бюро розслідувань.

Також на своїй сторінці у Facebook Дубінський повідомив, що під час обшуку у його офісі у нього вилучили ноутбук, на якому "знаходиться копія протоколу та додатки до його показань у НАБУ у справі про держзраду Деркача".

Справа Дубінського: у чому суть

Нагадаємо, 3 серпня ДБР провело у Олександра Дубінського обшуки. Приводом для цього став останній скандал, пов’язаний з особою нардепа – Дубінський виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування. Як стверджують в бюро, хоч нардеп отримав дозвіл залишити Україну під таким поважним приводом, але і Дубінський, і його батько виїхали за кордон окремо. Більш того, батько потім повернувся до України набагато раніше, ніж сам Дубінський. При цьому у ДБР виникло запитання, як у цей час нардеп виконував свої обов'язки.

4 серпня Дубінський був у ДБР на допиті, а сам скандал назвав політичним переслідуванням. А ще за день бюро провело обшуки у його помічника Володимира Колодюка. Нардепа викликали на допит вдруге, оскільки, як заявляють правоохоронці, на першому допиті той відмовився відповідати по суті.

Дубінський зі свого боку заявляє про політичні переслідування та позиціонує себе опозиціонером, хоча сам входив до владної фракції "Слуги народу", зі складу якої його виключили ще на початку 2021 року ("за" – 198 депутатів).

Тоді причиною такого рішення стало те, що Держдеп США у січні 2021-го запровадив санкції проти Дубінського як соратника екснардепа Андрія Деркача у поширенні через американські ЗМІ та соцмережі "необґрунтованих тверджень про те, що нинішні та колишні офіційні особи США причетні до корупції, відмивання грошей та незаконного політичного впливу в Україні".

Після цього Офіс генерального прокурора України за рішенням Печерського районного суду Києва був зобов'язаний відкрити справу про можливе ухилення депутатом від сплати податків (частина 1 статті 212 КК) та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (частина 1 статті 209 КК). Розслідування було доручено ДБР.