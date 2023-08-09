Суд арестовал пойманного на взяточничестве "слугу народа" Гунько, но с возможностью выйти под залог

Высший антикоррупционный суд на заседании 9 августа избрал депутату Верховной Рады от "Слуги народа" Анатолию Гунько меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября включительно с возможностью выхода под залог в 30 миллионов гривен, поручив арестовать его в зале суда.

В случае внесения залога депутат будет обязан не выезжать без разрешения следователя, прокурора или суда за пределы Киевской области, прибывать к ним по их требованию, сообщать им об изменении места жительства или работы и воздержаться от общения с другими фигурантами дела, а также сдать загранпаспорт.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачило Гунька и двух его пособников, один из которых является его помощником, на получении 85 тысяч долларов взятки.

По данным следствия, депутат, возглавляющий временную следственную комиссию парламента по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, сам же и предложил предпринимателю получить под обработку землю, находящуюся в сфере управления НААН.

Свои "услуги" он оценил в расчете 130 долларов за гектар земли. В результате достигнутых договоренностей за предоставление для обработки пашни площадью 1700 га одного из госпредприятий сумма переданной взятки должна была составлять 221 тысячу долларов, а указанные 85 тысяч должны были стать "авансом" и быть переданы до начала возделывания земли.

НАБУ также опубликовало видеозаписи соответствующих разговоров с Гунько. Ему сообщено о подозрении по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Кто такой Анатолий Гунько

Напомним, что Гунько был избран на довыборах депутата Рады от округа №206 в Черниговской области, которые были проведены одновременно с местными выборами 2020 года. Избранный же изначально нардеп от этого округа Валерий Давыденко был найден застреленным в мае 2020 года. Гунько на выборах обошел не только вдову Давыденко Людмилу, но и лидера Радикальной партии Олега Ляшко, традиционно имевшего наибольшую поддержку именно в Черниговской области.

Отметим также, что в августе 2022 года Национальное агентство по предотвращению коррупции составило административный протокол на Гунько, поскольку он 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, получил от своего помощника в подарок часы марки Breguet стоимостью более 10 тысяч долларов.

Он также является мужем Натальи Гунько, которая до 8 мая занимала должность главы Киевского областного совета (также избрана от "Слуги народа"). Ее отправили в отставку из-за игнорирования обязанности лично отчитаться о своей работе за прошлый год, при том, что сам отчет как документ депутаты сочли неудовлетворительным.