Суд заарештував викритого на хабарництві "слугу народу" Гунька, але з можливістю вийти під заставу

Вищий антикорупційний суд на засіданні 9 серпня обрав депутату Верховної Ради від "Слуги народу" Анатолію Гуньку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 жовтня включно з можливістю виходу під заставу в 30 мільйонів гривень, доручивши заарештувати його у залі суду.

В разі ж внесення застави депутат буде зобов'язаний не виїжджати без дозволу слідчого, прокурора чи суду за межі Київської області, прибувати до них за вимогою, повідомляти їм про зміну місця проживання чи роботи та утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи, а також здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро за оперативного супроводу Служби безпеки України викрило Гунька та двох його пособників, один з них є його помічником, під час отримання 85 тисяч доларів хабаря.

За даними слідства, депутат, що очолює тимчасову слідчу комісію парламенту з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, сам же запропонував підприємцю отримати під обробку землю, що знаходиться у сфері управління НААН.

Свої "послуги" він оцінив у розрахунку 130 доларів за гектар землі. В результаті досягнутих домовленостей за надання для обробки ріллі площею 1700 га одного з держпідприємств сума переданої хабаря повинна була становила 221 тисячі доларів, а зазначені 85 тисяч мали стати "авансом" і бути передані до початку обробітку земель.

НАБУ також опублікувало відеозаписи відповідних розмов з Гуньком. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Хто такий Анатолій Гунько

Нагадаємо, що Гунька було обрано на довиборах депутата Ради від округу №206 в Чернігівській області, які були проведені одночасно з місцевими виборами 2020 року. Обраного ж спочатку нардепа від цього округу Валерія Давиденка було знайдено застреленим у травні 2020 року. Гунько на виборах обійшов не тільки вдову Давиденка Людмилу, а й лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який традиційно мав найбільшу підтримку саме на Чернігівщині.

Зазначимо також, що у серпні 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол на Гунька, оскільки він 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, отримав від свого помічника у подарунок годинник марки Breguet вартістю понад 10 тисяч доларів.

Він також є чоловіком Наталії Гунько, яка до 8 травня займала посаду голови Київської обласної ради (теж обрана від "Слуги народу"). Її відправили у відставку через ігнорування обов'язку особисто відзвітувати про свою роботу за минулий рік, при тому що сам звіт як документ депутати визнали незадовільним.