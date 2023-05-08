Голову Київської облради відправили у відставку: яка причина

Київська обласна рада на позачерговій 17-й сесії 8 травня відправила у відставку голову ради Наталію Гунько, що представляє пропрезидентську партію "Слуга народу". Як ідеться у повідомленні облради, за це проголосувало 67 депутатів з 74 присутніх.

Зазначається, що під час розгляду проекту рішення про заслуховування звіту голови облради за 2022 рік було наголошено, що Гунько вчергове ігнорує це питання та не звітує особисто про свою роботу перед депутатським корпусом, оскільки вкотре не з’явилася на засідання, хоча сама ж розпорядилася провести сесію.

В облраді зазначають, що сам звіт був розглянутий її комісією з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та запобіганню корупції та рекомендований до розгляду на пленарному засіданні.

"Крім того, зі звітом голови за 2022 рік кожен з депутатів мав змогу ознайомитись ще напередодні попередньої сесії, що відбулася 21 березня. Відтак, під час голосування звіт голови не набрав достатньої кількості голосів підтримки. Мало того, депутати визнали його незадовільним: за це проголосували 67 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на те, що Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого депутати підтримали її відставку. Виконання обов’язків голови облради було покладено на першого заступника голови Ярослава Добрянського.

Крім того, на засіданні було повідомлено про зміни у складі міжфракційної групи "Відродження Київщини", а саме про виключення з її складу за власним бажанням 11 депутатів.

У свою чергу, голова міської виборчої комісії Павло Матвейчук оголосив прізвища нових шести депутатів, які замістили депутатів, повноваження яких було припинено достроково.

Зокрема, новими депутатами стали Станіслав Поліщук та Євгенія Полікарпова ("За майбутнє"), Ігор Педченко та Алевтина Шнуренко ("Європейська солідарність"), Маріанна Овдієнко і Олександр Сімановський ("Батьківщина").

Також вказано, що Матвейчук повідомив про заборону діяльності партії "Опозиційна платформа – За життя". Нагадаємо, що через цю заборону в Україні фактично діє не передбачена Виборчим кодексом практика недопуску обраних від ОПЗЖ та інших заборонених партій до отримання депутатських повноважень.

Зазначимо, що тиждень тому Гунько заявляла, що інформація про нібито її рішення залишити посаду є "маніпуляцією тих політичних сил, які не дивлячись на воєнний стан в країні, намагаються всіма доступними методами здійснити переворот в обласній раді".

Пропозиція ж "Євросолідарності" та "За майбутнє" скликати нову сесію після незаслухання її звіту 21 березня, за словами Гунько, свідчила про "бажання деяких політичних еліт змінити владу в регіоні з метою зміщення пропрезидентського вектору розвитку Київщини".

Наталія Гунько є дружиною депутата Верховної Ради Анатолія Гунька, якого було обрано на довиборах депутата Ради від округу №206 в Чернігівській області, які були проведені одночасно з місцевими виборами 2020 року.

Обраного ж на чергових парламентських виборах нардепа від цього округу Валерія Давиденка, нагадаємо, було знайдено застреленим у травні 2020 року. Гунько на виборах обійшов не тільки вдову Давиденка Людмилу, а й лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Дружина ж Гунька у минулому скликанні Київської облради представляла саме Радикальну партію. Облраду вона очолила 27 квітня 2021 року.