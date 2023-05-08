Председателя Киевского облсовета отправили в отставку: какова причина

Киевский областной совет на внеочередной 17-й сессии 8 мая отправил в отставку председателя совета Наталию Гунько, представляющую пропрезидентскую партию "Слуга народа". Как говорится в сообщении облсовета, за это проголосовало 67 депутатов из 74 присутствующих.

Отмечается, что при рассмотрении проекта решения о заслушивании отчета председателя облсовета за 2022 год было отмечено, что Гунько в очередной раз игнорирует этот вопрос и не отчитывается лично о своей работе перед депутатским корпусом, поскольку в очередной раз не явилась на заседание, хотя сама распорядилась провести сессию.

В облсовете отмечают, что сам отчет был рассмотрен ее комиссией по регламенту, депутатской деятельности, законности, правопорядку, взаимодействию с правоохранительными органами и предотвращению коррупции и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

"Кроме того, с отчетом председателя за 2022 год каждый из депутатов имел возможность ознакомиться еще накануне предыдущей сессии, состоявшейся 21 марта. Так что во время голосования отчет председателя не набрал достаточного количества голосов поддержки. Более того, депутаты сочли его неудовлетворительным: за это проголосовали 67 человек", - говорится в сообщении.

Учитывая, что Гунько не написала заявление на увольнение, состоялось тайное голосование, в ходе которого депутаты поддержали ее отставку. Исполнение обязанностей председателя облсовета было возложено на первого заместителя председателя Ярослава Добрянского.

Кроме того, на заседании было уведомлено об изменениях в составе межфракционной группы "Возрождение Киевщины", а именно об исключении из ее состава по собственному желанию 11 депутатов.

В свою очередь, глава городской избирательной комиссии Павел Матвейчук объявил фамилии новых шести депутатов, заместивших депутатов, полномочия которых были прекращены досрочно.

В частности, новыми депутатами стали Станислав Полищук и Евгения Поликарпова ("За будущее"), Игорь Педченко и Алевтина Шнуренко ("Европейская солидарность"), Марианна Овдиенко и Александр Симановский ("Батькивщина").

Также отмечено, что Матвейчук сообщил о запрете деятельности партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Напомним, что из-за этого запрета в Украине фактически действует не предусмотренная Избирательным кодексом практика недопуска избранных от ОПЗЖ и других запрещенных партий к получению депутатских полномочий.

Отметим, что неделю назад Гунько заявляла, что информация о якобы ее решении покинуть пост является "манипуляцией тех политических сил, которые, несмотря на военное положение в стране, пытаются всеми доступными методами совершить переворот в областном совете".

Предложение же "Евросолидарности" и "За будущее" созвать новую сессию после незаслушивания ее отчета 21 марта, по словам Гунько, свидетельствовало о "желании некоторых политических элит сменить власть в регионе с целью смещения пропрезидентского вектора развития Киевщины".

Наталья Гунько является женой депутата Верховной Рады Анатолия Гунько, который был избран на довыборах депутата Рады от округа №206 в Черниговской области, проводивщихся одновременно с местными выборами 2020 года.

Избранный же на очередных парламентских выборах нардеп от этого округа Валерий Давиденко, напомним, был найден застреленным в мае 2020 года. Гунько на выборах обошел не только вдову Давиденко Людмилу, но и лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Жена же Гунько в прошлом созыве Киевского облсовета представляла именно Радикальную партию. Облсовет она возглавила 27 апреля 2021 года.