Нардепа от "Слуги народа" Гунько поймали на взятке: обещал предпринимателю передать в аренду государственные земли (ФОТО/ВИДЕО)

Правоохранители разоблачили действующего народного депутата Украины на масштабной коррупции. За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в аренду государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" при получении им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов.

Также разоблачены два его сообщника.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), решается вопрос по поводу уведомления о подозрении народному депутату и его сообщникам.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Разоблачение нардепа на взятке. Видео: НАБУ

Служба безопасности не называет фамилию нардепа, однако агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник сообщает, что речь идет об Анатолии Гунько ("Слуга народа").

Кто такой нардеп Гунько

Гунько был избран на довыборах депутата Рады от округа №206 в Черниговской области, которые были проведены одновременно с местными выборами 2020 года. Избранный же изначально нардеп от этого округа Валерий Давыденко был найден застреленным в мае 2020 года. Гунько на выборах обошел не только вдову Давиденко Людмилу, но и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

В августе 2022 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило административный протокол на депутата Анатолия Гунько, поскольку он 24 февраля 2022 года получил от своего помощника в подарок часы марки Breguet стоимостью более 10 тысяч долларов.