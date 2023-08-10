Фракція "Слуга народу" залишилася без іще двох нардепів

Народних депутатів Богдана Торохтія й Анатолія Гунька виключили з фракції "Слуга народу". Про це поінформував нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він опублікував відео, на якому перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко зачитав відповідне повідомлення з трибуни.

Тепер Торохтій у Гунько стали позафракційними, а в монобільшості залишилися 234 нардепи.

Депутат Торохтій: скандал із автівками

Ще 30 травня Bihus.info опублікувало розслідування, згідно з яким Богдан Торохтій за час повномасштабної війни змінив три автомобілі, а також виїжджав за кордон, де перебував із дружиною, на ім'я якої і купував елітні авто.

Крім того, зʼявилася інформація, що нардеп, попри свій спосіб життя, отримує по 30 тис. грн на місяць у якості державної компенсації оренди житла в Києві.

Через понад два місяці після виходу розслідування, 8 серпня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ініціює негайне виключення Торохтія через те, що депутат проігнорував скандал. При цьому Арахамія закликав його скласти мандат.

Анатолій Гунько: корупційна справа

Що стосується Гунька, то його підозрюють у корупції. Як повідомляла Служба безпеки України, парламентар обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробку земель, які належать Національній академії аграрних наук України. Депутата затримали під час отримання першої частини хабара в розмірі 85 тис. доларів.

9 серпня Вищий антикорупційний суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 жовтня включно з можливістю виходу під заставу в 30 млн гривень.

У разі внесення застави Гунько буде зобов'язаний не виїжджати за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду, прибувати до них за вимогою, повідомляти їм про зміну місця проживання чи роботи, утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи, а також здати закордонний паспорт.