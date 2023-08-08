Нардепа від "Слуги народу", що оскандалився купівлею дорогих авто та виїздами за кордон, "попросили на вихід"

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія ініціює негайне виключення з неї депутата Богдана Торохтія через ігнорування ним скандалу довкола його виїздів за кордон під час війни та купівлі дорогих автомобілів, а також закликає його скласти мандат. Про це Арахамія написав у Telegram-каналі.

"Наше терпіння не вічне. Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони", - вказав він.

За словами голови пропрезидентської фракції парламенту, такі дії не були б виправданням для Торохтія, але хоча б дали зрозуміти, що він усвідомив свою помилку і більше так не вчинятиме.

"Але нічого з цього зроблено не було. Більше того, ми дізналися, що поки родина Богдана Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла. Тому: 1. Він має повернути отримані гроші в бюджет. 2. Він має скласти депутатський мандат. 3. Я негайно ініціюю його виключення з фракції", - заявив Арахамія.

Хто такий Богдан Торохтій

Нагадаємо, що згідно матеріалів журналістського розслідування Bihus.info, що вийшло ще 30 травня, Торохтій за час повномасштабної війни змінив три автомобілі, а також виїжджав попри відповідну заборону як мінімум до Болгарії, де перебував із дружиною, на ім'я якої і купував елітні авто.

Крім того, після цього також розійшлася інформація, що нардеп, не дивлячись на свій спосіб життя, отримує по 30 тисяч гривень на місяць державної компенсації оренди житла в Києві. Примітно також, що напередодні депутат приховав свої сторінки у соцмережах Facebook та Instagram.

Зазначимо, що Торохтій був обраний по списку "Слуги народу", де був під №105. Він родом з Кропивницького і до 2019 року виборних посад не займав. Зокрема, він працював юристом у Держінспекції сільського господарства в Кіровоградській області (2012-2015) та на Одеському зерновому терміналі (2017-2019). В парламенті ж увійшов до комітету з питань правової політики.

У 2021 році Богдан Торохтій одружився з Аліною Левченко - радницею гендиректора держпідприємства "Антонов". За даними Bihus.info, під час війни вона купила квартиру в курортному болгарському місті Несебр та у Києві. Сам же Торохтій, як виявилося, з 24 лютого 2022 по 1 червня 2023 року вісім разів виїжджав з України і жодного разу не повідомляв про це в соцмережах, але фото з ним публікувала дружина.

Нагадаємо при цьому, що тиждень тому інший депутат Ради від "Слуги народу" Андрій Холодов написав заяву на складання повноважень після того, як стало широко відомо, що він вже півроку не перебував в Україні, а живе за кордоном, зокрема на Кіпрі. Холодов теж є депутатом-"списочником" (був під №22), тому після позбавлення мандату його місце має зайняти інший кандидат.

Зазначимо також, що 27 липня парламент достроково припинив повноваження ще одного депутата від СН Юрія Арістова у зв’язку з його особистою заявою про складення повноважень, яку той написав після скандалу з відпочинком на Мальдівах. Колишнього вже нардепа тепер підозрюють в підробленні документів, що дозволило йому продовжити перебування за кордоном. Наразі суд відпустив його під особисте зобов'язання. Тим часом Центральна виборча комісія вже затвердила замість нього новою депутаткою парламенту Наталію Локтіонову.