У "Слузі народу" назвали умови для проведення виборів до Верховної Ради

Доки на території України триває війна, в країні не будуть проводити вибори, зокрема, і до парламенту.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олени Шуляк в інтерв'ю проєкту на YouTube "У ЛІЖКУ".

"Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії. Які можуть бути вибори без тих людей, наприклад, які воюють, а ми тут проводимо вибори. Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається", — сказала Шуляк.

Вона зауважила, що є й інші чинники, які не дадуть можливості проводити вибори під час війни. Зокрема, частина громадян змушена була виїхати з країни, тікаючи від війни. Консульства фізично не мають можливості відкрити виборчі дільниці для великої кількості голосуючих.

До того ж, виборча інфраструктура зруйнована і її потрібно буде відновлювати, зауважує Шуляк.

"Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати про перші післявоєнні вибори", — додала нардеп.

Нагадаємо, що на тлі майбутніх місцевих виборів у РФ, окупанти планують провести у вересні псевдовибори також на тимчасово окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, центрвиборчком РФ сподівається провести тут "регіональні й місцеві вибори" 10 вересня.

На тимчасово окупованих територіях російська влада створила так звані "школи молодого виборця", які за допомогою пропаганди мають на меті навчити молодь фальсифікувати вибори.