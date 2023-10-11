"Я не можу втекти". Зеленський назвав умову, за якої не піде на другий термін

Президент України Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий термін, якщо вибори відбудуться після завершення війни. Про це він заявив в інтерв'ю Digi24.

На питання, чи балотувався б він на виборах, Зеленський відповів:

"Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни".

Очільник держави сказав, що не може назвати точну дату завершення війни. Однак він вважає, що наразі триває остання й найважча частина.

"Це остання частина війни. Перший період – окупація, потім – зупинка наступу та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині", – висловився президент.

За його словами, викликів щодо контрнаступу українських військових багато, але ініціатива за Україною.

"Йдемо далі, вперед. Ми втрачаємо багато людей, але ми йдемо вперед", – додав Зеленський.

Вибори президента: чи можливе голосування під час війни?

Останнім часом в українському інфопросторі обговорюється тема можливого проведення виборів президента України, які за графіком мали б відбутися навесні 2024 року.

При цьому спершу, восени 2023-го, мали б відбутися вибори до Верховної Ради.

Як зазначав спікер парламенту Руслан Стефанчук у липні, Конституція України не забороняє проводити вибори під час війни. Однак така заборона передбачена законом "Про правовий режим воєнного стану".

При цьому він говорив, що необхідно вибрати баланс: парламент має продовжувати свою роботу та приймати важливі рішення, а з іншого боку не має бути "застиглості демократії".

Однак днями Стефанчук сказав, що вибори в Україні наразі неможливі. Зокрема, це повʼязано з неможливістю забезпечити явку військових чи провести вибори на передовій, а також провести голосування серед людей, які виїхали за кордон чи перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що підтримав би рішення провести президентські вибори в 2024 році, але він розуміє, що це малоймовірно.

Водночас він говорив, що до виборів закликають США та Європейський Союз, але для проведення голосування потрібні гроші. Тому президент вважає, що ці партнери мають профінансувати виборчий процес, а також направити своїх спостерігачів в окопи на фронт.

Нещодавно очільник держави сказав, що якщо Верховна Рада і Кабмін знайдуть відповіді на виклики, пов'язані з виборами, то їх проведення стане можливим під час дії режиму воєнного стану. Йдеться, зокрема, про доступ громадян до голосування – як тих, хто перебуває на фронті, так і біженців за кордоном. Також вибори необхідно організувати з посиленими заходами безпеки.