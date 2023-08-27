Зеленський допускає вибори в Україні під час війни лише, якщо ЄС і США профінансують процес

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримав би рішення провести президентські вибори 2024 року в Україні за планом. Але він розуміє, що це малоймовірно.

Про це голова держави повідомив в неділю, 27 серпня, в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Він зауважив, що вибори в умовах бойових дій складно організувати, до того ж це суперечить чинному законодавству.

Зеленський не хоче, щоб в Україні громадяни вважали, що влада тримається за свої місця.

"Я б не хотів фантазувати, що ми б жили без виборів 3-5-7 років... Я ні за що не тримаюся. Я б хотів провести вибори", — сказав він.

Голова держави зауважив, що для виборів потрібні гроші. США та ЄС закликають до виборів, але тоді, як вважає Зеленський, вони мають профінансувати виборчий процес, а також направити своїх спостерігачів в окопи на фронт.

"Проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші у зброї і віддавати їх на вибори також не буду, і це передбачено законодавством", — сказав він.

У такий спосіб Зеленський фактично відповів на заяву сенатора США від Республіканської партії Ліндса Грема, який вважає, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни.

"Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна", — говорив він.

Напередодні у "Слузі народу" також заявили, що доки на території України триває війна, в країні не будуть проводити вибори, зокрема, і до парламенту.